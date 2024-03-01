Fruit Shop Frenzy
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Обзор Fruit Shop Frenzy

Количество линий
Количество линий: 15
RTP
RTP: 96.04%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Fruit Shop Frenzy

Будучи студенткой колледжа, Мэри подрабатывала, где получалось. Конечно, родители давали ей приличные суммы, однако этого хватало лишь на питание и квартиру, а молодой девушке хотелось чего-то большего. Сейчас Мэри снова находилась в поиске: она открыла известный сайт, на котором можно найти самую разную работу, указала свои параметры как соискателя и нажала кнопку «Показать» – результат оказался неутешительным...

Подавляющее большинство работодателей не хотели связываться со студентами ни за какие коврижки! Но были и исключения. Разумеется, речь шла о самой бросовой или откровенно странной работе. Предложения, относящиеся к сфере досуга, Мэри не рассматривала. В конце концов, она приличная молодая девушка, которая продается только за очень большие деньги, а не по тарифам, действующим в мире «любви» на коммерческой основе! Золотые горы Мэри никто не предлагал, поэтому ей оставалось только хранить репутацию честной дамы, сдувая пылинки с образа благопристойной студентки.

Среди результатов была вакансия ночного приемщика в один из городских моргов. Мэри представила, как ей придется сидеть в царстве мертвых до самого рассвета, и ее передернуло! К тому же, некоторые из поступающих в морг выглядят не совсем свежими и нецелыми...

Городской зоопарк приглашал на работу уборщика, однако амбициозной красавице категорически не хотелось убирать фекалии за мартышками и другими братьями нашими меньшими. В супермаркеты требовались работники торгового зала, но им очень мало платили, а вкалывать там приходилось почти как на заводе.

Иногда Мэри подрабатывала курьером, благо у нее был старенький байк, на котором можно быстро добраться в любой район города. К сожалению, сейчас такие услуги не требовались, поэтому нашей героине пришлось продолжать поиски. Среди самых разных вакансий, на которых соискателей калачом не заманишь, Мэри приглянулась только одна – ночной сторож в магазине фруктов, который находился в двух кварталах от ее дома. Девушка позвонила хозяину, и они договорились встретиться.

Соискательница была принята на работу после собеседования, которое заняло минуты три от силы. Хозяин предложил ей выйти в тот же вечер, обрадовавшись, что ему все-таки удалось найти непьющего сторожа, который внушает определенное доверие.

Вечером Мэри прибыла на работу. Сотрудники магазина оставили ей ключи и ушли в сторону заката, проклиная свою работу, на которую им предстояло вернуться завтра утром. Сторож заступила на вахту, надеясь провести ночь без приключений – кому придет в голову грабить маленький магазин фруктов...

Несколько часов все шло как по маслу, но едва пробила полночь, началось твориться что-то странное – Мэри тут и там слышала бормотанье на непонятном языке! Сначала она грешила на сон и щипала себя за нос, надеясь проснуться, но шепот становился только громче. Около часа ночи фрукты повыскакивали из ящиков и стали носиться по складу, как угорелые!

Видя черт знает что, Мэри лишилась чувств. Очнулась она только к рассвету, когда фрукты снова мирно лежали в ящиках, ожидая, когда их отнесут на прилавок и продадут. Отработав одну смену, сторож ушла и решила больше не возвращаться в это странное место. Да и вообще Мэри точно знала, где никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя покупать фрукты!

Провайдер
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