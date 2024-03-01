Сюжет Hot Football

Эрик просто обожал футбол! Он играл с раннего детства, едва научился ходить. Любимой игрушкой парня был, конечно же, футбольный мяч. Ох, сколько часов своей жизни Эрик провел, набивая его на ногах и голове! Когда рядом не было партнера, он играл сам с собой. Если же удавалось набрать пару команд, то начинался настоящий чемпионат, в котором бурлили нешуточные страсти…

Эрик продолжал играть в школе и стал одним из самых известных футболистов штата. Тренер пророчил ему большое будущее! Прогнозы наставника оказались верными: сразу после совершеннолетия Эрик получил предложение от клуба «Ред Сокс», который прославился на всю страну как одна из самых сильных команд.

Новоявленная звезда потихонечку всходила на футбольный Олимп и жила полноценной жизнью. Каждое утро Эрик начинал с пробежки, а потом делал различные упражнения, после которых работал с мячом. Это было отличное начало для нового дня!

В одно прекрасное утро Эрик добежал до высокой горы, с которой открывался отличный вид на море. Он стоял, наслаждаясь великолепной панорамой, как вдруг его переехал автобус! Чертов водитель опаздывал на рейс и решил срезать. Кто же знал, что в это самое время здесь будет стоять звезда большого футбола и пялиться на волны, бьющиеся о берег…

Эрик попал в больницу. Его вылечили и почти поставили на ноги, если не считать травмы колена, которая стала серьезной проблемой – он больше не мог играть так же хорошо, как раньше! Клуб расторг контракт со своим «бомбардиром», жена бросила, подала на развод и отсудила львиную долю его состояния, а друзья, узнав, что Эрик больше не звезда, просто отвернулись.

Бывший футболист утратил смысл жизни. Он не мог найти себя в этом мире, как ни старался! Да и жизнь без мяча на футбольном поле казалась ему бессмысленной. Вопреки ожиданиям так называемых друзей, Эрик не полез в бутылку.

Бывший чемпион понял, что у него за плечами огромный багаж знаний и практического опыта, которые он может передать всем желающим научиться играть в футбол. А таких было немало! Пораскинув мозгами, Эрик открыл тренировочный клуб, который назвал «Горячий футбол».

К нему приходили учиться люди всех возрастов. Среди них нашлось немало талантливых любителей, которым был просто необходим хороший наставник. А найти учителя лучше, чем Эрик надо еще постараться…

Не прошло и года, как у клуба «Горячий футбол» появилась своя команда. Коллектив сыграл несколько матчей, которые закончились победой. Новички в мире большого спорта заявили о себе на всю страну!

Через год они выиграли национальное первенство и стали одними из самых успешных футболистов. Эрик безумно радовался победе своих учеников! Кроме того, ему снова удалось вернуться в мир профессионального футбола, пусть и в несколько ином качестве!

Разумеется, жена вновь попыталась вернуться к успешному тренеру, однако была послана куда подальше. Друзья тоже захотели наладить отношения со звездой, которая снова засверкала на футбольном поле, но и их ожидала та же самая участь – всех вместе и каждого в отдельности. А успех действительно снова пришел, причем такой, которого можно смело пожелать каждому!