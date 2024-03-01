Hot Football
Видеообзор
DEMO

Обзор Hot Football

Количество линий
Количество линий: 5
RTP
RTP: 97.06%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Hot Football

Эрик просто обожал футбол! Он играл с раннего детства, едва научился ходить. Любимой игрушкой парня был, конечно же, футбольный мяч. Ох, сколько часов своей жизни Эрик провел, набивая его на ногах и голове! Когда рядом не было партнера, он играл сам с собой. Если же удавалось набрать пару команд, то начинался настоящий чемпионат, в котором бурлили нешуточные страсти…

Эрик продолжал играть в школе и стал одним из самых известных футболистов штата. Тренер пророчил ему большое будущее! Прогнозы наставника оказались верными: сразу после совершеннолетия Эрик получил предложение от клуба «Ред Сокс», который прославился на всю страну как одна из самых сильных команд.

Новоявленная звезда потихонечку всходила на футбольный Олимп и жила полноценной жизнью. Каждое утро Эрик начинал с пробежки, а потом делал различные упражнения, после которых работал с мячом. Это было отличное начало для нового дня!

В одно прекрасное утро Эрик добежал до высокой горы, с которой открывался отличный вид на море. Он стоял, наслаждаясь великолепной панорамой, как вдруг его переехал автобус! Чертов водитель опаздывал на рейс и решил срезать. Кто же знал, что в это самое время здесь будет стоять звезда большого футбола и пялиться на волны, бьющиеся о берег…

Эрик попал в больницу. Его вылечили и почти поставили на ноги, если не считать травмы колена, которая стала серьезной проблемой – он больше не мог играть так же хорошо, как раньше! Клуб расторг контракт со своим «бомбардиром», жена бросила, подала на развод и отсудила львиную долю его состояния, а друзья, узнав, что Эрик больше не звезда, просто отвернулись.

Бывший футболист утратил смысл жизни. Он не мог найти себя в этом мире, как ни старался! Да и жизнь без мяча на футбольном поле казалась ему бессмысленной. Вопреки ожиданиям так называемых друзей, Эрик не полез в бутылку.

Бывший чемпион понял, что у него за плечами огромный багаж знаний и практического опыта, которые он может передать всем желающим научиться играть в футбол. А таких было немало! Пораскинув мозгами, Эрик открыл тренировочный клуб, который назвал «Горячий футбол».

К нему приходили учиться люди всех возрастов. Среди них нашлось немало талантливых любителей, которым был просто необходим хороший наставник. А найти учителя лучше, чем Эрик надо еще постараться…

Не прошло и года, как у клуба «Горячий футбол» появилась своя команда. Коллектив сыграл несколько матчей, которые закончились победой. Новички в мире большого спорта заявили о себе на всю страну!

Через год они выиграли национальное первенство и стали одними из самых успешных футболистов. Эрик безумно радовался победе своих учеников! Кроме того, ему снова удалось вернуться в мир профессионального футбола, пусть и в несколько ином качестве!

Разумеется, жена вновь попыталась вернуться к успешному тренеру, однако была послана куда подальше. Друзья тоже захотели наладить отношения со звездой, которая снова засверкала на футбольном поле, но и их ожидала та же самая участь – всех вместе и каждого в отдельности. А успех действительно снова пришел, причем такой, которого можно смело пожелать каждому!

Провайдер
Amatic
Amatic
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker