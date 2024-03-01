Сюжет Hot Fruits Wheel

Малыш Джеки разделял всех людей на правильных ребят и чертей, которые живут не по понятиям. С последними он предпочитал не иметь никаких дел, но иногда случалось так, что вторые успешно прикидывались первыми, а потом показывали козью морду. Официально Малыш Джеки занимался денежными ссудами, а ребята, которые на него работали, занимали в маленькой фирме разные должности, хотя по факту у всех костоломов была одна работенка – выбивать долги, если клиент не хочет возвращать деньги по-хорошему. Обычно дело ограничивалось парой зуботычин или и вовсе устрашающим взглядом – да кто захочет связываться с этой бандой, находясь в здравом уме?!

Но иногда заемщик просто не мог отдать долг. К примеру, взял кретин по имени Томас деньги на развитие бизнеса, а через неделю женушка ему и говорит, мол все сладкий, любовь прошла, теперь мое сердечко и «изюминка» принадлежат другому. Потом она подает на развод, Фемида присуждает ей все имущества и вуаля – Томас, даром, что кретин, остается в одних трусах! Ну и как прикажете с ним поступить – списать долг? Тогда Малыша Джеки перестанут уважать все, начиная от серьезных людей и заканчивая сутулой собакой, живущей под мостом.

Парень потешался над своими должниками. Надо сказать, слухи о проделках Малыша Джеки расползлись по всему району, когда его друзья начали приходить на представление. Действие разворачивалось на заброшенном заводе, который находился за городом, поэтому отчаянной потехе никто не мешал.

Костоломы привязывал голого должника к специальном станку, чтобы тот находился в двусмысленной позе, а потом... нет, вот как раз того, о чем вы сейчас подумали, там никогда не происходило! Сначала несчастный каялся в совершенном проступке, выпрашивая прощения у Малыша Джеки и господа бога, которого, несомненно, обидел своим поступком, ибо зажимать деньги – страшный грех! Потом костоломы разжигали костер и приносили рулетку, позаимствованную у одного хорошего парня, занимавшегося казино.

Малыш Джеки лично жарил на огне фрукты и ягоды, нанизанные на вертел. Должнику любезно предоставляли возможность раскрутить колесо Фортуны, чтобы выбрать свою судьбу. Если же тот упорно отказывался, то хозяин представления делал это сам.

Некоторые числа на барабане соответствовали определенным фруктам и ягодам. Другие же были настоящим спасением для должника – счастливчиками оказывались те, кому трижды подряд выпадали пустые сектора! Везунчиков просто отпускали, отвесив пару хороших затрещин, после которых им следовало нанести визит стоматологу и вставить недостающие зубы.

А менее счастливых людей ждала совершенно иная участь! Раскрученное колесо Фортуны останавливалось на определенном фрукте или ягоде, и именно его ребята Малыша Джеки снимали с вертела, а потом запихивали в то место, на котором должник обычно сидит. Люди, которым довелось воочию видеть потеху, стали называть ее «Горячее фруктовое колесо».

Должник вопил, обещая все вернуть, зрители смеялись, а Малыш Джеки раздосадовано качал головой и приговаривал, мол, если бы с тебя было можно стрясти деньги, то обошлось бы без представления. Так что не берите в долг у этого парня, иначе рискуете оказаться в щекотливом положении. Лучше сыграйте в этот слот и пусть вам повезет!