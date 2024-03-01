Сюжет Medusa Hunt

В античной истории неоднократно фигурировали самые разные монстры, созданные богами. Ну, это если верить сказителям, распространявшим мифы и легенды. Цербер, минотавр и прочие «милашки» изрядно попортили кровь роду человеческому. К счастью, всегда находился герой, который отправлял чудовище в тартар. Эта участь постигала всех созданий без исключения, в том числе и Медузу Горгону.

До того, как стать чудовищем, она была обычной девушкой. Посейдон воспылал к ней страстью, однако прекрасная дама отказала ему, оставив притязания на близость без взаимности. Впрочем, бог всея воды плевать хотел на ее отказ: превратившись в птицу, Посейдон попытался взять деву силой. Потенциальная жертва половой агрессии спасалась как могла! Она пыталась укрыться в храме Афины, но Посейдон все равно овладел ей, не обращая внимания на то, что святилище принадлежит одной из его сестер. Сделав черное дело, птица улетела.

Боги потребовали, чтобы Афина наказала девушку за осквернение собственного храма. Богиня войны превратила ее волосы в змей, а лицо сделала таким уродливым, что один взгляд Медузы Горгоны делал из несчастного каменное изваяние. Жуткие метаморфозы вынудили несчастную навсегда удалиться от людей и коротать свои дни в полном одиночестве, в которое некоторое разнообразие вносили статуи любопытных, совавших нос в обитель проклятой богами.

Медуза Горгона поселилась во владениях царя Полидекта. Соседство с чудовищем мучало повелителя хуже мозоли в одной месте. Так случилось, что на службу к Полидекту поступил великий герой Персей. Юноша выполнял самые разные задания, в основном связанные с убийством врагов рода человеческого. Царь щедро награждал Персея за службу и давал новые задания. Настал тот день, когда очередь дошла до Медузы Горгоны.

Персей понимал, что просто так с ней не сладить и решил действовать хитростью. Сначала он навестил сестер Грайи, у которых на троих был один глаз и зуб. Легендарный герой украл их «сокровища» и вернул лишь в обмен крылатые сандалии, волшебный мешок и шапку-невидимку.

Боги к тому времени сами осознали, какого сделали монстра. Увидев, как Персей готовится к битве, они решили помочь ему сделать доброе дело: Афина подарила юноше зеркальный щит, а Гермес дал ему особый меч, которым легко отсечь голову одним ударом. Герою оставалось только проявить кошачью ловкость, осторожность и сделать свое дело, избавив мир от зла.

С помощью шапки невидимки и крылатых сандалий Персей подобрался так близко к Горгоне, как только мог. Он смотрел в зеркальный щит, избегая взгляда чудовища. Естественно, он смог отрубить голову с одного удара, и тут же спрятал ее в волшебный мешок – даже после смерти Медузы горгоны она могла превращать все живое в каменные статуи. Позже он использовал ее как оружие в одной из самых грандиозных битв, в которых ему доводилось участвовать за свою карьеру легендарного воина.

Конечно, память об этом событии давно поросла мхом и мало кто помнит все детали той истории, однако у вас все равно есть уникальная возможность проследить за подвигом античного героя. К тому же это отличная возможность заработать кругленькую сумму! Отправляйтесь на подвиги вместе с Персеем и пусть вам повезет!