Mighty Wild Panther Halloween Edition
Видеообзор
DEMO

Обзор Mighty Wild Panther Halloween Edition

Количество линий
Количество линий: 15
RTP
RTP: 96.15%
Max Win
Max Win: X750
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Mighty Wild Panther Halloween Edition

Наступила ночь. Злой дух летел по джунглям, высматривая, в кого бы ему вселиться – сложновато развлекаться, когда ты бесплотен, как туман! И вдруг он наткнулся на кладбище, куда хищники приходили умирать. Бесплотное создание выбрало огромный скелет пантеры и вселился в останки. Кости мгновенно обросли плотью! Пантера открыла светящиеся глаза и заявила о себе громким рычанием. Злой дух собирался отправиться на охоту прямо сейчас...

Пантера встала, вильнула длинным хвостом и пошла к ближайшему поселению людей. Она прокралась мимо домов спящих жертв, выбирая кого съесть на ужин. Хищница не собиралась заходить в хижины, потому что кто его знает, вдруг «повезет» нарваться на охотника, поджидающего добычу с дробовиком в руках. Пантера искала кого-нибудь загулявшегося, кого черт носит по улице среди ночи. Разумеется, зверю удалось найти жертву! Пантера перегрызла горло несчастному и вернулась обратно в джунгли. Она нашла глубокую пещеру, в которой собиралась как следует выспаться до следующей ночи.

Убийства продолжались. Злой дух, нападавший в обличии пантеры, не собирался останавливаться. После шестой смерти жители поселения всерьез забеспокоились и попросили шамана выяснить, что за зло убивает соплеменников каждую ночь.

Говорящий с духами пришел на место, где произошла последняя смерть. Он сразу почуял энергию существа из потустороннего мира. Шаман догадался, что в какого-то хищника вселилось древнее зло, а значит бороться с ним обычными способами бесполезно. Оставалось только одно – провести обряд упокоения у великого древа...

Шаман взял все, что было нужно для ритуала, и пошел в сердце джунглей. Говорящий с духами знал место, в котором царила особая энергетика. Возможно, эту поляну создали сами боги, чтобы люди могли возвращать неуспокоенное зло обратно в землю.

Шаман пришел в тихое место, где росло огромное старое дерево, которое, по всей видимости, живет уже не один век. Он расставил свечи, разложил золотые монеты и нарисовал магическую печать. Потом говорящий с духами повесил на дерево тыкву, оставшуюся с прошлого Хэллоуина, которая, конечно, не имела никакого отношения к ритуалу, но очень нравилась шаману и вызывала у него приятные эмоции.

Убедившись в том, что рядом никого нет, он начал обряд. Шаман зажег свечи, прочитал заклинание и обратился к хранителям не упокоенных, умоляя забрать существо, которое убивало его соплеменников. Вокруг дерева появился туман, сгущавшийся с каждым мгновением.

Наконец, хранители ответили. Они рассказали шаману о злом духе и пообещали забрать его обратно, если он оставит тыкву висеть на дереве на всю оставшуюся вечность. Ну или пока не сгниет... очевидно духи тоже пришли в восторг от символа Хэллоуина.

Шаману только и оставалось, что согласиться оставить им этот дар. Хранители с восторгом приняли тыкву и исчезли. А через пару мгновений в трех шагах от дерева появилась зловещая пантера! Хранители вытянули духа из останков зверя и утащили под землю, а огромная хищница упала на землю и превратилась в кучу костей.

Шаман оставил тыкву висеть на дереве, как договаривались. Взглянув на свой любимый талисман, он грустно вздохнул и поплелся в свое поселение сообщить остальным радостную новость. Ну, правда, потом вернулся, потому что забыл свечи и монеты, дурак старый...

Провайдер
Wazdan
Wazdan
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sun of Egypt 4
Sun of Egypt 4
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker