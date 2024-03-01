Сюжет Mighty Wild Panther Halloween Edition

Наступила ночь. Злой дух летел по джунглям, высматривая, в кого бы ему вселиться – сложновато развлекаться, когда ты бесплотен, как туман! И вдруг он наткнулся на кладбище, куда хищники приходили умирать. Бесплотное создание выбрало огромный скелет пантеры и вселился в останки. Кости мгновенно обросли плотью! Пантера открыла светящиеся глаза и заявила о себе громким рычанием. Злой дух собирался отправиться на охоту прямо сейчас...

Пантера встала, вильнула длинным хвостом и пошла к ближайшему поселению людей. Она прокралась мимо домов спящих жертв, выбирая кого съесть на ужин. Хищница не собиралась заходить в хижины, потому что кто его знает, вдруг «повезет» нарваться на охотника, поджидающего добычу с дробовиком в руках. Пантера искала кого-нибудь загулявшегося, кого черт носит по улице среди ночи. Разумеется, зверю удалось найти жертву! Пантера перегрызла горло несчастному и вернулась обратно в джунгли. Она нашла глубокую пещеру, в которой собиралась как следует выспаться до следующей ночи.

Убийства продолжались. Злой дух, нападавший в обличии пантеры, не собирался останавливаться. После шестой смерти жители поселения всерьез забеспокоились и попросили шамана выяснить, что за зло убивает соплеменников каждую ночь.

Говорящий с духами пришел на место, где произошла последняя смерть. Он сразу почуял энергию существа из потустороннего мира. Шаман догадался, что в какого-то хищника вселилось древнее зло, а значит бороться с ним обычными способами бесполезно. Оставалось только одно – провести обряд упокоения у великого древа...

Шаман взял все, что было нужно для ритуала, и пошел в сердце джунглей. Говорящий с духами знал место, в котором царила особая энергетика. Возможно, эту поляну создали сами боги, чтобы люди могли возвращать неуспокоенное зло обратно в землю.

Шаман пришел в тихое место, где росло огромное старое дерево, которое, по всей видимости, живет уже не один век. Он расставил свечи, разложил золотые монеты и нарисовал магическую печать. Потом говорящий с духами повесил на дерево тыкву, оставшуюся с прошлого Хэллоуина, которая, конечно, не имела никакого отношения к ритуалу, но очень нравилась шаману и вызывала у него приятные эмоции.

Убедившись в том, что рядом никого нет, он начал обряд. Шаман зажег свечи, прочитал заклинание и обратился к хранителям не упокоенных, умоляя забрать существо, которое убивало его соплеменников. Вокруг дерева появился туман, сгущавшийся с каждым мгновением.

Наконец, хранители ответили. Они рассказали шаману о злом духе и пообещали забрать его обратно, если он оставит тыкву висеть на дереве на всю оставшуюся вечность. Ну или пока не сгниет... очевидно духи тоже пришли в восторг от символа Хэллоуина.

Шаману только и оставалось, что согласиться оставить им этот дар. Хранители с восторгом приняли тыкву и исчезли. А через пару мгновений в трех шагах от дерева появилась зловещая пантера! Хранители вытянули духа из останков зверя и утащили под землю, а огромная хищница упала на землю и превратилась в кучу костей.

Шаман оставил тыкву висеть на дереве, как договаривались. Взглянув на свой любимый талисман, он грустно вздохнул и поплелся в свое поселение сообщить остальным радостную новость. Ну, правда, потом вернулся, потому что забыл свечи и монеты, дурак старый...