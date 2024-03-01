Сюжет Mine Mine Quest

Шахта Саннекот стала настоящим проклятием для своих владельцев, которые, к слову, менялись, как перчатки у какой-нибудь придворной профурсетки, жившей в XVI веке. Вильям Прескот выпрыгнул из окна, Уолес Файнепорт застрелился, Скот Кеннет бросился под грузовик, а Чарли Венсдейл просто взял и повесился в своей спальне, чтобы избежать лишнего шума. Все эти люди вложили в разработку шахты Саннекот свои сбережения до последнего цента. Как вы понимаете, они разорились.

Судя по данным инженеров, проводивших изыскания, в шахте должны были быть залежи драгоценных камней и золота. Но по факту рабочие находили лишь породу, которую приходилось вывозить тоннами! Никаких бриллиантов, никаких самородков, ничего! Однако приборы показывали, что камешки внизу и золото тоже, нужно только немного углубиться и взять миллионы, хранящиеся в недрах земли-матушки...

Шахтеры продолжали пахать до кровавого пота. И, тем не менее, рабочие не находили ни черта! Казалось, то ли техника издевается над инженерами, выдавая какой-то бред, то ли эти черти, выбравшиеся из своих колледжей, решили посмеяться над простыми трудягами! Залежи словно убегали из-под носа у шахтеров. Так продолжалось десятки лет к ряду... в конце концов очередной владелец Саннекота оставался в одних трусах, отдав последний доллар, а потом шел покупать пособие для суицидников, выбирал наиболее приглянувшийся способ прекратить никчемную жизнь нищеброда и покидал наш бренный мир.

Когда имущество промышленника Чарли Венсдейла распродавали с молотка, Уорен Смит дал больше всех за проклятый лот и стал новым владельцем шахты Саннекот. Судя по данным из отчета геодезистов, инженеров и прочих технарей, это место было прямо-таки золотым дном! Правда, никто почему-то не дал за шахту ни доллара, кроме Уорена Смита, который ни черта не знал о ее истории, вернее, о биографиях предыдущих владельцев.

Новый хозяин шахты вложил в нее почти все, что имел. В Саннекоте опять появились шахтеры, поехали вагонетки, застучали отбойные молотки и кирки – начались работы, благодаря которым Уорен Смит рассчитывал стать миллионером. Ага, как бы не так! Рабочие не могли найти абсолютно ничего. Сокровища, которые вот-вот должны были стать собственностью Уорена Смита, продолжали блуждать, появляясь все глубже и снова исчезая, когда, казалось, кирка шахтера уже должна бы звонко удариться о залежи алмазов.

Хозяин Саннекота становился беднее с каждым днем. Через некоторое время перед ним встал неприятный выбор: как свести счеты с жизнью, чтобы прекратить нищенское существование и избавиться от огромных долгов, из-за которых вообще можно угодить за решетку!

Впрочем, был еще один вариант – Уорен Смит решил продать душу дьяволу за раскрытие тайны этой чертовой шахты! Ну а потом он, конечно, собирался покаяться в унитарной церкви. Пастор же говорил, что бог прощает всех, даже последнюю псину, которая серьезно нашкодила! Вот мистер Смит и приползет, поскуливая...

Стоило только хозяину шахты выставить душу на торги, заявив об этом на весь рабочий кабинет, как тут же появился черт и предложил подписать контракт. Смит поставил автограф там, куда покупатель ткнул когтистым пальцем. После завершения сделки, черт пообещал изгнать духов, перемещающих залежи драгоценных камней и золота туда-сюда. И действительно, через пару дней шахтеры наконец-то возликовали! А уж как обрадовался Уорен Смит, которому теперь не придется сводить счеты с жизнью... правда, немного жалко душу, но это ничего. Хоть все церкви, в которых он пытался покаяться, сгорали от удара молнией вместе со священником и остальным прихожанами, все равно это не повод для беспокойства... наверное.