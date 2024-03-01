Сюжет Neon Villains DoubleMax

Кто не знает клуб Neon! Каждый житель города был здесь хотя бы раз и погружался в непередаваемую атмосферу! Это идеальное место для любителей тусовок, драйва и живой энергии. Вечером в пятницу и субботу в стенах клуба Neon становится особенно жарко – таких вечеринок не бывает больше нигде. Но мало кто знает о программе, которая проводится в ночь с воскресенья на понедельник. Возможно, вы слышали о курсе «Неоновые злодеи»?

В одном из залов клуба собирается маленькая компания, состоящая из самых настоящих отморозков, и начинается сеанс групповой терапии. Серийные убийцы, безумцы, насильники и прочие «милые» люди обсуждают все произошедшее с ними за последнюю неделю. Самые разные переживания терзают злодеев: одни плохо спят, другие меньше кушают, а третьи вообще впадаю в депрессию, осознавая последствия садистских наклонностей. Сеансы групповой терапии помогают членам небольшой компании сохранять душевное равновесие.

Вон тот тип с бородой, у которого шрам возле глаза, с гордостью рассказывает о том, как приятно убивать людей. Он готов поделиться секретами со всеми желающими и передать исключительный профессионализм, наработанный годами жестоких преступлений.

Другой тип специально носит розовые очки. Как он сам признается, сквозь них даже самые отвратительные преступления кажутся невинными шалостями. Именно поэтому их обладатель никогда не испытывает угрызений совести, хотя на нем столько невинных созданий, которые были испорчены и загублены, что и клейма-то поставить негде! Это просто ужасный тип, который знаком через пять лапопожатий с Алексеем Папаниным, так что лучше не углубляться в его биографию!

Третий участник групповой терапии – грабитель со стажем, который провожает гостей клуба после вечеринок до самого дома. А если приходится кого-то убить, то он никогда не отказывает себе в новых эмоциях и ярких ощущениях! Злодей не любит усложнять, поэтому, как правило, его жертвами становятся женщины. Когда очередная тусовщица понимает, что пригласила домой жадного и злобного убийцу, уже слишком поздно. Правда, у нее появляется шанс на минуту славы, хотя попадание на телеэкраны в криминальные хроники – весьма сомнительная известность.

Среди джентльменов, сидящих в кругу, нашлось место и для прекрасной девушки. У нее всегда есть с собой немного клофелина для мужчин, которые не умеют держать своего «друга» на привязи! Делая вид, будто бы на все согласна, дама отправляется в гости, вовремя подсыпает снотворное, и жертва засыпает. Просыпается она одна, то есть, без «дружка», которого злодейка выкидывает в мусорку или оставляет в банке на прикроватной тумбочке, если у нее «игривое» настроение. Ну и сама красавица тоже исчезает бесследно.

Конечно, ни один здравомыслящий человек не захочет связываться с больными психопатами! Но... слухи о сеансах групповой терапии, в которой участвуют отъявленные злодеи, дошли до полиции. Стражам порядка как всегда лень оторвать пятую точку от стула и хорошенько поискать, но, тем не менее, пожиратели сладких пончиков мечтают накрыть лавочку! Более того, полиция готова хорошо заплатить любому, кто предоставит хоть какую- нибудь информацию о клубе безумных психопатов. Если вы хотите раздобыть полезные данные и заработать, то вам придется познакомиться с ними поближе...