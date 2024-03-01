Peter Hunter
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Обзор Peter Hunter

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.3%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Peter Hunter

Больше всего на свете Петер обожал крепкий табак и охоту. Проклятье, да он жить не мог без своей трубки! Со временем звери научились определять, где находится охотник по табачному дыму, однако Петер все равно не собирался расставаться со своей «любимицей» даже в лесу.

Надо сказать, охотиться было непросто! В этом странном лесу звери проявляли чертовскую сообразительность… почти все, кроме медведя. Но, честно говоря, Петер не особенно стремился к встрече с хозяином леса, предпочитал выслеживать его на расстоянии. А медведь, в свою очередь, старался обходить неадекватного человека с ружьем – кто знает, что ему в голову придет…

Лисы вели себя через чур хитро! Они скрывались так ловко, что им мог бы позавидовать какой-нибудь секретный агент. Однажды Петер пообещал жене лисью шкуру на воротник, но потом пожалел – как теперь поймать рыжего прохвоста?! Остается лишь надеяться, что рано или поздно любитель дичи совершит ошибку, которая приведет его под прицел…

Лось вечно шастал по бурелому. Рогатый забирался в такие дебри, куда разумному человек не стоит заходить без бригады сопровождающих. Петер пытался выследить его, но куда там! Лось просто уходил в самую глубь бескрайней чащи и все, попробуй, найди обладателя великолепных рогов!

Петер любил пострелять уток. Конечно, его раздражало лазить по камышам, но что ж поделать, если это их излюбленное место! Правда, в последнее время уток стало очень мало, а, может, они просто слишком хорошо прячутся – научились, поди, у лисиц…

В один прекрасный день Петеру надоело играть в прятки с животными. Вместо бесконечного хождения по лесу он выбрал тактику и стратегию, правда, сразу придумать хитрый план не получилось – фантазия у него заработала только после пяти бутылок любимого виски.

Петер сколотил хитрую конструкцию, в которой сделал несколько ловушек. Он положил в них зерно, траву и соль, мясо курицы и свежий мед. Закончив работу, охотник уехал, собираясь вернуться на следующий день.

Утром Петер сел в машину и рванул в лес проверять ловушки. Эх, как он удивился, когда увидел четыре физиономии, попавшие, мягко говоря, в сложную ситуацию! Лось невозмутимо жевал траву, утка крякала, медведь пытался вылезти, но безуспешно, а лис смотрел на Петера совершенно безумными глазами.

Охотник стоял, разглядывая свою добычу, и курил трубку. Он посмеивался над зверями, которые наверняка уже тысячу раз пожалели о своем решении сунуть нос туда, куда не следует.

И тут в голову Петера пришла гениальная мысль сделать из хитроумной конструкции импровизированный тир. Конечно, пришлось немного переделать ее здесь и там, но это определенно стоило потраченного времени!

Потом Петер сделал механизм, позволяющий изменять местоположение мишеней. Оставалось только зарядить ружье и проверить в действии аттракцион звериной глупости, благодаря которой в него попали четыре зубастые морды.

Петер захотел почувствовать себя настоящим рейнджером и нарисовал снайперский прицел на своей шапке. Звери немного удивились, увидев, как охотник сходит с ума, но, в общем-то безумие Петера никак не влияло на их дальнейшую судьбу. Кстати, если вы не испытываете особой любви к диким животным, то можете испытать свои навыки в охотничьем тире прямо сейчас!

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