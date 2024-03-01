Сюжет Pinata Popper Dream Drop

Приближается День красного перца, на котором просто обязан присутствовать каждый мексиканец! Разумеется, Хуан тоже пойдет на праздник – а как же может быть иначе? Красный перец – это изюминка мексиканской кухни, которая вполне заслуживает всеобщего почтения! К тому же будет грандиозный карнавал, а праздник продлится до глубокой ночи.

Хуан сидел в забегаловке и доедал отменный бурито, раздумывая над тем, чем займется завтра. Конечно, будет море текилы, горячие девушки и пьяные мачо, с которым можно сыграть в карты, например, раскинуть партию в канаста! Запланировано представление, танцы, выступления музыкантов, эх!

Хуану все это было до лампочки. Дело в том, что он знал легенду о пинатах, которые появляются на земле как раз в День красного перца – под одной версии это души умерших, по другой – волшебные духи, приходящие в наше измерение, когда две реальности соприкасаются…

В общем, Хуана не сильно интересовали оккультные нюансы. Важно, что пинаты приходили в наш мир и одаривали человека, которому повезет их увидеть, самым разными благами.

Синяя пината помогала стать первым в своем деле. Неважно, чем занимался человек, есть ли у него к этому талант и вообще, растут ли его руки из плеч или, может, из какого другого места. Увидев синего духа, счастливчик обречен стать настоящим мастером! Видимо, это произошло с Диего – сосед Хуана делал гробы отвратительного качества, которые иногда разваливались прямо на похоронах, однако люди все равно упорно обращались к нему, когда их близкие отправлялись в мир иной.

Зеленая пината сулила большие деньги! Хуан вспомнил, как Рамирес на прошлом Дне красного перца едва не допился до ручки. Он вылакал так много! И ему привиделся зеленый череп – все еще подумали, что любителя текилы пора спеленать раде его же блага. А через месяц Рамирес нашел клад, который выгодно продал и начал заниматься производством любимого напитка. Похоже легенда о пинатах правдива на все сто, однако увидеть их можно только в том случае, если очень знатно выпить! По-крайней мере, дух денег является исключительно пьяным в дугу…

Золотая пината одаривала людей счастьем в личной жизни, которое становилось неотвратимым. Проклятье, даже кривоногая Роза вышла замуж, после того как столкнулась с летящей черепушкой! Родные предупреждали ее избранника, однако тот и слушать не хотел, казалось, он ослеплен то ли любовью, то ли магическим блеском пинаты. Конечно, потом женишок порвал себе волосы во всех местах, но сделанного уже не воротишь, тем более приданое у кривоногой Розы было весьма и весьма впечатляющим… вот так появилась новая семья, которая будет жить долго и счастливо! По-крайней мере, кривоногая Роза точно не расстраивается…

Говорят, красная пината может привести к подземному источнику текилы, правда, Хуан не знал никого, кому бы удалось найти это чудо! Впрочем, кто станет болтать о таком открытии всем подряд? Да только умалишенный!

Хуан мечтал встретить одну из пинат, особенно ту, которая приносит деньги. Тогда он, наконец, смог бы жениться на Марии, а то ее родители его терпеть не могут – только и называют бездельником, да пьяницей. Конечно, для встречи с пинатами придется подготовиться – Хуан отложил достаточно денег на текилу, остается лишь пить до глубокой ночи и смотреть в оба, не пролетит ли где-нибудь рядом волшебный череп!