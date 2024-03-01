Сюжет Rise of Merlin

Замок Лореан стоял на берегу Темзы несколько столетий. Величественный красавец, построенный из камня, стал домом для множества поколений аристократов. В конце концов замок перешел к сэру Джо, который служил королю верой и правдой, совершая ратные подвиги. Однажды он отправился в очередной поход, собираясь добыть для повелителя земли и черепа поверженных врагов. Впрочем, последнее было не более чем бонусом, на самом деле короля интересовали только материальные блага, а не все эти запчасти человеческого тела!

Сэр Джо успешно завершил поход и направился домой. Король отблагодарил верного слугу, как полагается, и позволил вернуться в родовой замок до дальнейших распоряжений. Получив награду, сэр Джо поспешил домой. Какого же было его удивление, когда он увидел на месте родного дома драконье гнездо!

Пока хозяин воевал на чужбине, замок захватили огромные драконы: один изрыгал жаркое пламя, сжигающее даже камни, а второй выдыхал молнии, словно огромная грозовая туча. Конечно, дом сэра Джо пытались отбить, но из благородной затеи не вышло ровным счетом ничего.

Огнедышащий дракон не давал солдатам ни единого шанса, оставляя от благородных воинов лишь кучки дымящейся золы. Кто его знает, сколько рыцарей превратилось в пепел...

Потом замок пытались обойти с тыла по реке. Отряд почти добрался до берега, но, в самый последний момент, электрический дракон заметил людей! Чудовище раскрыло пасть в глумливой усмешке и опустило наэлектризованный хвост в воду, словно кипятильник. Надо ли говорить, что флотилия тут же сварилась.

После многочисленных попыток взять замок Лореан стало очевидно: решить проблему силой не получится. Сэр Джо обратился за помощью к магам, надеясь убить чудовищ хотя бы волшебством. В назначенный день к замку прибыл отряд колдунов, которые атаковали драконов заклинаниями стихий.

Конечно, захватчики были крайне раздосадованы таким поворотом событий! Магия наносила им урон, но довольно скромный – драконы морщились, грязно ругались, однако упорно не желали сдавать позиций. Более того, огнедышащий монстр разбил отряд волшебников за несколько плевков.

Сэр Джо отправил в орден магов гонца с прискорбными известиями о скоропостижной кончине товарищей. Разумеется, он снова попросил помощи, находясь буквально в отчаянии – кто знает, как вообще прогнать узурпаторов и вернуть замок, если драконы не подпускают никого на пушечный выстрел?!

Орден магов согласился помочь и прислал одного из самых перспективных сотрудников. Уже на месте волшебник оценил масштабы «проблемы», которая тем временем успела свить гнездо на крыше замка. С первого взгляда было понятно: нужна военная хитрость или алхимия! А лучше и то, и другое...

Волшебник сварил зелье, защищающее от огня и электричества. Доблестные войны сэра Джо выпили все без остатка. Откушав магического напитка, они бесстрашно понеслись на драконов, которые тут же начали изрыгать огонь и молнии! Как же они удивились, увидев, что людям, вооруженным копьями, мечами и нецензурной бранью абсолютно наплевать на их потуги!

Наконец драконов побили. Головы поверженных чудовищ сэр Джо отдал таксидермистам, чтобы те сделали славное украшение, а помощь мага отметил в письме, которое позже дошло до короля Артура. Волшебника, который догадался сварить особое зелье, звали Мерлин. Именно так началась карьера легендарного мага, которого позже вызвали ко двору короля и оставили там как особо ценного мастера своего дела.