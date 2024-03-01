Сюжет Ruff Heist

Ерш был одним из самых состоятельных котов на районе. Хитрый толстопуз промышлял ростовщичеством. Вы же не думал, что Ерш снизойдет до беготни за мышами или будет лазить по мусорным бакам?! Да никогда в жизни!

Ерш давал хорошие деньги за самые разные ценности. В основном котяра брал в залог «ювелирочку» и антиквариат – украшения всегда легко продать, а всякие там фарфоровые вазы династии Цинь дорожают почти ежегодно!

Каждую пятницу Ерш играл в преферанс с партнерами по бизнесу. Ближе к вечеру он надевал один из своих многочисленных костюмов от Мяуччи и Соббано, и ехал в клуб. Говорят, толстомордый прохиндей неплохо поднимал по деньгам, обчищая партнеров одного за другим.

Особняк Ерша давно не давал покоя братьям Ваф. Эта троица занималась уборкой домов, делая вид, будто бы не имеет никакого отношения к криминалу. На самом деле это было, мягко говоря, не так!

Все трое несколько раз отбывали наказание за кражи. Братья не разменивались на мелочи, предпочитая дорогие вещицы. По-крайней мере, за кражу яйца Фаберже не так обидно сесть, как за мешок костей, украденных с кухни в какой-нибудь забегаловке – это занятие для самых глупых дворняг, которые ни на что не способны!

Братья Ваф разработали хитрый план. Сначала Тим, нацепив очки, заявился в дом к Ершу под видом мастера по электрике. Он тщательно осмотрел оба этажа и нарисовал подробный план. Тим растолковал братьям, что да как в этом доме. Заодно он оставил экономке Ерша визитку, в которой он и его братья предлагали воспользоваться услугами самой дешевой клининговой службы в городе. Оставалось только дождаться звонка, после которого можно будет действовать...

И вот настал день, когда экономке Ерша понадобились уборщики. Трубку взял Бом, который прекрасно разбирался в бриллиантах – он оценивал любую драгоценность с точностью эксперта какой-нибудь бирже в Антверпене. Конечно, старший в криминальной троице согласился приехать в пятницу вечером. Тем более, Ерша в это время, скорее всего, не будет дома – в таком случае остается только схватить птицу счастья за бубенцы и обнести толстосума!

Клининговая служба, состоящая из трех сотрудников, приехала без опозданий и приступила к своим обязанностям. Братья Ваф буквально преображали дом за считанные минуты. Тим легко заболтал экономку – ему всегда удавалось найти общий язык с кем угодно! А Ральф и Бом тем временем обчищали одну комнату за другой.

Экономка ничего не замечала, а только лишь радовалась тому, как хорошо работают эти парни! А между тем из дома пропала китайская фарфоровая копилка, принадлежавшая императору Ху, яйцо Фаберже, собачий ошейник с алмазами, кучка бриллиантов и карманные часы Григория Распутина, которые Ерш выкупил у какого-то эмигранта из России.

Уборщики покинули дом, делая вид, будто бы ничего не произошло. Они сели в машину и уехали домой. Разумеется, воры сменили номера и оставили машину на старом заброшенном заводе. Кажется, дело прошло гладко и им в кои-то веки светила не тюрьма, а безбедная жизнь с обеспеченной старостью. Оставалось только хорошенько спрятать украденное добро, потому что Ерш обязательно поставит всех копов на уши, когда узнает, во сколько ему обошлась уборка дома!