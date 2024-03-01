Сюжет Rags to Witches

Каждая собака в городе знала, что Клориса, живущая на кладбище – ведьма! К тому же она реально чокнутая! Ну сами посудите, разве захочет нормальный человек поселиться на погосте? Да он скорее купит дом в черном районе, а соседями у него будут драгдилер и торговец оружием! Но нет, Клориса выбрала кладбище, поэтому сами можете сделать вывод о ее психическом здоровье. К тому же, много лет назад она, будучи маленькой девочкой, вляпалась в темную историю: ее мать, отец и брат были зверски убиты – копы тогда грешили на маньяка, но только потому, что пятилетняя малышка просто не могла перерезать горло своим близким в виду крайне юного возраста. А сама выжившая рассказывала о каком-то демоне, якобы, она провела ритуал и случайно вызвала Черного Санта-Клауса. Маленькая Клориса говорила, будто тот хотел убить и ее, но ей удалось откупиться конфеткой, которой ее угостила матушка незадолго до смерти. Демон сожрал вкусняшку и провалился в ад, пожелав счастливого рождества «маленькому отродью».

Клориса немного полежала в психушке, где ее окончательно признали двинутой, полечили и выпустили, написав в медицинской карте, что она не представляет угрозы для себя и окружающих. Насчет последнего можно сильно поспорить! Видать, Клориса продолжила заниматься магией, потому как после захода солнца с ней не раз видели странных спутников: человека в длинном черном плаще, который очень напоминал самого настоящего скелета, огромного кота, чьи глаза светились в темноте как два зеленых фонаря, и странную птицу – одному парню удалось разглядеть ее поближе, и он заявил, будто это исчадие является плодом любви летучей мыши, вампира и поросенка. Кто его знает, может брешет ради дешевой популярности... или нет – тот еще вопросец!

Каждый год во время Хэллоуина Клориса расставляет на кладбище фонари в виде тыкв, которые привлекают маленьких любителей поклянчить сладости. На могильных плитах чертова ведьма раскладывает конфеты, зачарованные особой магией. Рядом она ставит свечки, чтобы детишки точно не пропустили! Стоит только съесть проклятую конфетку, как сразу очнешься в доме ведьмы. Гостей, оказавшихся в ее лачуге, ожидает незавидная судьба: одних Клориса заставляет убираться и вести домашнее хозяйство, других варит в котле и съедает со специями, а третьих так вообще приносит в жертву темным богам. По крайней мере, так рассказывала Бекки, сбежавшая из ведьминого дома. Правда, есть мнение, будто она врет и просто набивает себе цену среди глупеньких сверстниц, потому что еще никому не удавалось сбежать из лачуги Клорисы. Пару раз копы заявлялись к ней, когда родители пропавших детей начинали бить тревогу, однако ничего не нашли и убрались не солоно хлебавши, думая лишь о том, как весь отдел будет смеяться над двумя идиотами, которые поехали допрашивать городскую сумасшедшую.

Несмотря на оптимизм полиции, мы позволим себе дать вам один хороший совет. Если ночью в Хэллоуин или любой другой день черт занесет вас на кладбище, то обязательно смотрите во все глаза! Увидите ведьмины лохмотья, промелькнувшие среди крестов и памятников – бегите без оглядки! И ни в коем случае не ешьте заколдованные конфеты, лежащие на могильных плитах...