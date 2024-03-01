Сюжет Rainbow Ryan

Вы никогда не задумывались о том, на что лепреконы тратят свои деньги? Все же знают историю про то, как викинги отдали им свои богатства на хранение, а потом благополучно вымерли, оставив золотишко у карликов! Ну а если кто не в курсе, то мы расскажем ее как-нибудь в другой раз. Просто каждый лепрекон сказочно богат! Говорят, каждый из них, в среднем, за свою жизнь отдает с десяток горшочков с золотом, однако что-то никто не слышал о нищих или обедневших карликах, которым пришлось даже свою рыжую бороду сбрить, потому как теперь им не хватает денег на цирюльника! Господи, да они еще богаче евреев...

Вот, например, лепрекон по имени Райан всю свою жизнь обожал тяжелую музыку на ирландский манер. Ну и радугу, конечно! Когда заканчивался дождь и возникало то самое явление, которое приватизировали себе представители отдельные социальных групп, Райану хотелось играть и петь. Он завел себе акустическую гитару для самовыражения, но дело не пошло – инструмент сей оказался пригоден только для лирики. баллад и разных песен о любви. То есть, ему совсем не место в мире хэви-метала, может, лишь на заднем фоне.

Райан купил хорошую электрогитару и несколько усилителей! С этим инструментом дело пошло намного веселее! Правда, соседи прогнали любителя тяжелой музыки в чащу леса – истинных поклонников хэви-метала среди живущих в лесу созданий оказалось не так уж много. Звери и птицы, обитавшие неподалеку, тоже разбегались, когда Райан устраивал очередной концерт после дождя. Нет, играл-то он весьма неплохо, да только ценителей его таланта, увы, находилось немного...

Разумеется, музыкант доставал и горшочек с золотом. Иногда денежки нужно проветривать, иначе с ними может случиться что-нибудь не хорошее! Райан собирал некое подобие сцены рядом с усилителями и, взгромоздившись на них, воплощал в жизнь свои музыкальные фантазии. Надо сказать, что он очень увлечен своим занятием, а значит, поймать его – проще простого! Над этим фактом стоит задуматься всем охотникам на лепреконов, которые мечтают разжиться горшочком с золотыми монетами. Более того, возможно, им удастся украсть деньги прямо из-под носа у Райана, пока тот увлеченно играет очередную партию на своей электрогитаре!

Возможно, вы уже догадались, как найти богатенького карлика, обожающего тяжелую музыку? Во-первых, нужно дождаться появления радуги над лесом. Во-вторых, следует пойти в самую глубокую чащу. Прислушайтесь и идите по звукам электрогитары. Вы наверняка не перепутаете их с пением птиц, шелестом листьев и прочими звуками леса!

Да, если вы рассчитываете забрать усилители или электрогитару, когда Райан будет удирать, спасая золото, то не думайте, что он вернется! Ему наплевать на все это оборудование – сказочный богач без проблем купит себе новое. К тому же, ходят слухи, будто бы он снабжает мясом местных волков и медведей, которые охраняют лесную хэви-метал студию от посягательств. Лучше ловите лепрекона или хватайте горшок золота, который обычно стоит неподалеку!

А, может быть, бегать по лесу за каким-то карликом – вообще не ваш профиль? В таком случае обратите внимание на наш слот! Если вам повезет, то вы тоже сможете унести домой целый горшок золота.