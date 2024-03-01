Сюжет Rise of Triton

Много лет назад власть в подводном мире захватил зловещий Кракен, который был огромным, сильным и внушал ужас всем подряд! Десятки маленьких злобных глаз этого чудовища смотрели на остальных живых существ как на еду! Огромный монстр требовал почтения и подношений – обитателям морского дна приходилось тащить в логово самопровозглашенного повелителя драгоценные камни, жемчуг и другие ценности, которые им удавалось найти.

Конечно, зловещий Кракен понимал, что многие хотели бы увидеть его не на троне подводного мира, а, например, где-нибудь на гигантской сковороде поджаренного с приправами. Чудовище решило уничтожить всех, кто представлял для него угрозу…

Кракен сожрал всех монстров поменьше, начиная от огромных акул и заканчивая спрутами, приходившимися ему дальними родственниками. Разумеется, злобный параноик на этом не успокоился! Он отправил гонцов во все концы подводного мира разузнать, нет ли где еще опасных существ, которые могли бы в один прекрасный день потеснить его на троне.

Между тем далеко-далеко от логова Кракена жил Тритон, обладавший трезубцем, который содержал в себе божественную силу. Он обитал в глубокой пещере, занимаясь духовным совершенствованием и изучал искусство магии. Гонцы Кракена не нашли его, потому как ни у одного их них не возникло желания сунуть нос в темноту и плыть глубоко вниз, надеясь обнаружить там кого-то особо могущественного. Да и кто вообще будет жить в пещере на задворках океана?!

Между тем Морской конек, который шастал везде, где ни попадя, однажды увидел, как Тритон выплыл из пещеры и испытал трезубец: волна светящейся энергии, вырвавшейся из его оружия, мгновенно убила огромную акулу, раскрывшуюся пасть, усеянную тремя рядами зубов, и готовившуюся сожрать героя. Но не тут-то было!

Морской конек, увидев, какой силой обладает Тритон, подплыл к нему и спросил, почему тот не даст отпор Кракену. Оказалось, хозяин волшебного трезубца был вообще не в курсе происходящего в подводном мире! Пока тот жил в пещере, произошло столько всего… Морской конек рассказал ему все самое важное за последние несколько лет и добавил, что, наверняка многие жители подводного мира хотели бы видеть на троне скорее Тритона, чем безумное чудовище, которое только жрет, да воду мутит.

Наш герой поймал первого попавшегося дельфина и пожелал взглянуть на Кракена. Разумеется, Морской конек согласился отвести его к логову чудовища, от которого долгие годы страдал весь океан.

Ох и удивился же монстр, когда увидел двуногого героя с волшебным трезубцем! Тритон, приехав верхом на дельфине, сразу понял, что все рассказанное Морским коньком об ужасном правителе – чистая правда… а Кракен сообразил, кого сейчас будут бить!

Началось сражение, которого не было ни под водой, ни на земле! Тиран долго не сдавался, но что он мог противопоставить магии трезубца, кроме своего желания усидеть на троне? Кракен отбивался, как мог, но Тритон все равно отстрелил ему все щупальца. Под радостные крики поданных, злобный правитель погиб от руки героя, который был обречен занять место на троне.

С тех пор морские жители больше не приносили подношения, а Тритон снова удалился к себе в пещеру, оставив вместо себя Морского конька, которому приказал следить за подводным миром и докладывать, если что-то пойдет не так. А пещера Кракена до сих пор завалена сокровищами – берите столько, сколько сможете унести!