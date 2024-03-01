Сюжет Rise of Zeus

Тысячи лет Кронос правил миром. Единственное, чего боялся самый могущественный титан, так это собственного ребенка, о котором говорилось в пророчестве: якобы тот убьет отца и займет его трон. Кронос приказал своей жене Рее приносить ему на обед всех детей, чтобы не пропустить того самого. Таким образом властелин мира рассчитывал избежать низвержения, но разве можно обхитрить злой рок? Нет, конечно, ни в коем случае! Если это действительно воля судьбы, а не сказки из бабушкиного сундука, то все предначертанное обязательно случится...

Однажды Рее надоело кормить супруга новорожденными детьми. Она спрятала очередного сына, а вместе него запихнула Кроносу в пасть камень, завернутый в пеленки. Богиня назвала мальчика Зевсом и спрятала на острове Крит. К его воспитанию приложили руку сатиры, божественная коза Амалфея, нимфы и прочие бессмертные создания.

Возмужав, Зевс объявил войну Кроносу. Разумеется, он был не один! На стороне будущего повелителя Олимпа сражались другие боги и циклопы. Десять лет война шла с попеременным успехом. В конце концов Зевс освободил из Тартара сторуких великанов гекатонхейров, присягнувших ему на верность – тогда ход великой битвы переменился и вскоре богам удалось победить титанов.

Крона низвергли в Тартар. Разумеется, Зевс распорол его живот и освободил остальных братьев и сестер, которых тот успел съесть. Боги отпраздновали победу, а потом стали делить мир, принадлежавший им и никому более. Правда, сначала они переселились на гору Олимп, показавшуюся Зевсу просто идеальным местом для жизни.

Громовержец стал верховным богом и женился на Гере. Его брат Посейдон получил власть над водной стихией, а Аиду достался подземный мир. Остальные боги удостоились власти над различными сферами человеческого бытия: Гефест – кузнечного ремесла, Аполлон – искусства и творчества, Дионис – виноделия, Артемида – охоты и т. д.

Зевс установил баланс добра и зла в мире смертных. Он дал людям законы и наделил властью первого царя. Громовержец создал множество обычаев и традиций для эллинов. Зевс непрестанно следит за тем, как люди исполняют его волю и рано или поздно наказывает любого, кто посмеет пойти против нее.

Надо сказать, не всем богам пришлось по вкусу правление Зевса. Много раз недовольные предпринимали попытку свергнуть его с престола мира смертных, однако все они потерпели фиаско. Первыми заговорщиками стали Аполлон, Посейдон и Афина, которых всячески поддерживала Гера. Заговор провалился, Аполлон и Посейдон были отправлены строить стены Трои, Геру повесили за ноги на золотых цепях между небом и землей, а Афине досталось лишь словесное порицание – Зевс так и не смог придумать, что бы такое сотворить с одной из своих сестриц. Вообще громовержцу пришлось убить более десятка богов и богинь, намеревавшихся занять его трон сразу после победы над Кроносом.

Главный Олимпиец был невероятно любвеобильным и «не щадил» ни божественных, ни смертных женщин. В результате бесконечного разврата громовержца родилось множество героев: Геракл, Аргас, Мирмидон, Мегар, Персей и многие другие.

Вообще, рассвет Зевса как повелителя мира оказался одним из самых интересных периодов в древнегреческой мифологии. Вы можете погрузиться в него с головой прямо сейчас и хорошо заработаете, если повезет!