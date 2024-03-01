Сюжет Secrets of Atlantis

Вокруг погибшей Атлантиды образовалось множество мифов и легенд, представленных, можно сказать, всеми подряд. Писатели, историки, археологи, «киношники» и прочие деятели медийного пространства рассказывали нам о судьбе древнего государства тысячи раз, однако мало кто знает, как все было на самом деле! А началось все с того дня, когда император Патрокулус, чье августейшее седалище прочно занимало трон Эллады, узнал о кристалле бессмертия, который создали атланты.

Естественно, правитель захотел избежать предстоящей встречи с Аидом! Патрокулус собрал делегацию и отправился в Атлантиду с деловым визитом. Атланты много лет работали с греческими правителями, решая вместе самые разные вопросы, в основном те, которые не касаются технологий, потому как людям попросту было нечего предложить легендарной расе.

Патрокулуса встретили, что называется, на высшем уровне. Хитрый повелитель эллинов быстро свел переговоры к обсуждению кристалла – уж очень ему хотелось прикоснуться к плоду технического прогресса! Увы, атланты отказали ему в этом удовольствии, объяснив свое решение глупостью, склочностью, злостью, коварством, технической отсталостью и другими «достоинствами» людей.

Оскорбленный император вернулся домой несолоно хлебавши. Итоги переговоров, мягко говоря, не устраивали Патрокулуса! Он решил начать войну с Атлантидой, пообещав народу взять ее столицу за три дня. Ох, если бы император только знал, как, порой, глупо выглядят правители, которые дают столь амбициозные обещания!

За три года войны стало ясно одно: грекам никогда не победить атлантов! Еще бы, ведь в руках солдат Эллады копья, мечи и луки со стрелами, а у проклятых атлантов – всякие технологичные штуки! Потери в основном несла армия Патрокулуса, у которого хватило ума, вернее безумия, вступить в схватку одной из самых продвинутых рас на планете...

Кровопролитная война истощала ресурсы Эллады, еще быстрее, чем любовницы императора опустошали государственную казну. Армия редела, а ленивые гречанки не успевали нарожать еще солдат к указанному сроку, и все говорило о том, что Патрокулус с треском проиграет. И тогда камня бессмертия ему не видать!

Правителю Эллады ничего не оставалось, кроме как воззвать к богам. Он приказал жрецам молиться Зевсу и просить у него помощи. Громовержец ответил людям, но помогать отказался и, усмехнувшись, сказал, мол, атланты правильно сделали, ибо нечего!

Жрецы продолжили молиться другим богам, надеясь получить хоть какую- нибудь помощь. И вот, очередь дошла до Посейдона, который оказался самым сговорчивым. Повелитель водной стихии обещал помочь в обмен на двести тысяч девственниц, которых ему должны были принести в жертву, утопив самым безжалостным образом.

Патрокулус не стал разбираться, кто невинна, кто прожженная фея, а просто велел брать всех без разбора и тащить, хоть в ближайшую речку. Кстати, именно из-за создавшегося дефицита женщин среди эллинов позже стала очень популярна особая любовь... впрочем, это уже совсем другая история!

Патрокулус сдержал обещание, и Посейдон затопил Атлантиду. Враждебное государство погрузилось в воду на глубину нескольких тысяч метров! Конечно, Посейдон позаботился о том, что бы жадный и придурковатый император не стал бессмертным.

Патрокулус не смог добраться до кристалла бессмертия по вполне понятным причинам. Эта реликвия и другие сокровища атлантов до сих пор покоятся под гигантской тощей воды, ожидая, когда за ними придут искатели приключений. Загляните в удивительный мир погибшей Атлантиды и раскройте ее секреты!