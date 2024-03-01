Сюжет Sidewinder Doublemax

Доктор Кларкс много лет работал над путешествиями во времени, вернее, над аппаратом, который мог бы сделать их возможными, превратив мечту тысяч ученых мужей в повседневную реальность. Сначала появился первый прототип, потом второй, и после третий, из которого ему удалось сделать машину, фигурировавшую в документах под кодовым названием «Сайдвиндер». Доктору Кларксу удалось запустить аппарат, однако без какого-либо ощутимого результата. По формулам все сходилось и сразу после активации лазер «Сайдвиндера» должен был разрезать временную стену и открыть проход в прошлое или будущее, в зависимости от установленных координат, однако в реальности все происходило совершенное иначе. Аппарат просто отключался и на этом все – казалось, можно «праздновать» фиаско, которое обошлось Первому институту квантовой физики в миллионы долларов.

Тем не менее, доктор Кларкс не сдавался! Еще бы, ведь закрытие амбициозного проекта означало бы для него признание многолетнего труда совершенно бесполезным и никчемным. А доктор верил в то, что путешествия во времени возможны! В отличие от большинства коллег, которые смеха ради раскрасили «Сайдвиндер» в разные цвета и нарисовали на нем фрукты, чтобы хоть как-то разнообразить обстановку в лаборатории. Конечно, руководитель рабочей группы и ее члены были возмущены до глубины души, и пытались отыскать виновных в «порче» аппарата, но никто так и не признался в совершении антинаучного поступка.

В очередной тысяча восьмисотый раз доктор Кларкс перепроверил расчеты и снова попытался запустить «Сайндвиндера», но увы, лазер активировался и сразу отключился. И тут в голову ученого пришла идея: а что если все дело в питании? Возможно, решение проблемы гораздо проще, чем кажется, и все дело в недостатке энергии? Но ведь к аппарату и так подключен один из самых мощных генераторов, которые есть в лаборатории! Поразмыслив, доктор Кларкс пришел к несколько иному выводу – дополнительное питание требуется только при запуске лазера, но основной генератор на тот момент практически пуст, поэтому система деактивируется...

Переварив в голове очередную умную мысль, доктор Кларкс побежал в лабораторию этажом выше, где работали с электричеством. Взяв еще один генератор под личную ответственность, он вернулся к себе и подключил устройство, не дожидаясь коллег. Доктор инициировал процедуру запуска, ожидая увидеть квантовое чудо, но вместо прохода сквозь время и пространство, появилась лишь слепящая вспышка...

Вскоре к ученому вернулось зрение. Вместо коридора сквозь тысячу лет в прошлое или будущее, он увидел «Сайдвиндер» в разрядах электричества. Как ни странно, аппарат работал, однако не совсем так, как должен был, согласно проекту – машина генерировала деньги из воздуха!

Доктор Кларкс стоял, обомлев, и боялся подойти ближе, чтобы отключить аппарат. А потом он и вовсе раздумал это делать, решив подождать, пока генераторы полностью не иссякнут. «Сайдвиндер» переносил в наш мир деньги из самых разных времен: монеты из далекого прошлого, купюры, которые появились пару лет назад, или будут напечатаны только через год, а также странные карточки, вероятно, использовавшиеся в далеком будущем. Будем считать, что работа доктора увенчалась успехом. Кстати, вы тоже можете воспользоваться «Сайдвиндером» прямо сейчас!