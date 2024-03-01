Сюжет Super 30 Stars

Каждый день миллионы людей призывают на помощь самых разных богов! И многие думают, что их просто не слышат, однако это не совсем так – просьбы всегда доходят до адресатов, но их так много и зачастую они противоречат друг другу. В один прекрасный день боги решили взглянуть на мир, чтобы найти какой-нибудь способ решить проблемы смертных, потому как эти людишки уже конкретно достали со своими мольбами, которые отвлекают от дел высшего порядка!

Большинство людей хотели денег. Эта просьба объединяла миллионы самых разных представителей человеческого общества! Банкиры, наемники частных военных компаний, священники, бизнесмены, алкоголики, наркоманы и бомжи, коротающие свои денечки под мостом, а также многие другие – все до одного думали о хрустящих бумажках.

А еще люди мечтали о любви, детях, квартирах, дворцах, наложницах, жевательной резинке и еще черт знает чем! Великий Кришна, протиснувшись сквозь толпу богов, взглянул вниз на землю и посмотрел на парочку тинейджеров, мечтающих увидеть на тесте для беременности только одну полоску. Потом он увидел отца троих детей, пытающегося найти работу, и школьника, молившегося про себя о хорошей оценке за ЕГЭ. И водителя, который надеялся проскочить на красный свет, и пьяницу, собирающегося глотнуть «паленый» виски, и предпринимателя, открывшего свой магазин – всех этих людей объединяло одно желание. Они думали: «Хоть бы повезло!»

Радостный Кришна треснул себе по лбу и потряс за плечи других богов – на него снизошло озарение! Конечно, все ясно, как божий день! Людям просто не хватает везения. Если привнести в их мир побольше удачи, то количество просьб к высшим силам сократится в разы. Остальные боги похвалили Кришну за сообразительность и устроили мозговой штурм, пытаясь придумать способ повысить долю везения на квадратный метр земного мира.

Наконец многорукий Шива пришел к определенным выводам и поделился соображениями с товарищами по божественному пантеону. Одной рукой он рисовал маркером план на доске, второй чесал то место, на котором обычно сидят, а другими оживленно жестикулировал, пытаясь донести до аудитории, насколько глобальным будет сокращение количества просьб, поступающих от смертных.

Шива предлагал создать волшебные созвездия счастья, повышающих везение многократно! Пусть только люди посмотрят на них, и после этого удача не заставит себя ждать.

По замыслу Шивы, волшебные созвездия должны были появляться не только на небе! Люди могли увидеть божественную разработку где угодно, например, по телевизору или на экране игрового автомата. Чем больше в созвездии звезд, тем сильнее везло счастливчику!

Боги единогласно одобрили инициативу великого Шивы. Созвездия тут же создали из воздуха и палок, поплевав и произнеся три магических заклинания. В самом большом получилось аж тридцать звезд! Если увидеть такое, то, определенно, вся жизнь изменится к лучшему – это созвездие наколдовал сам Шива, решивший показать коллегам мастер-класс.

Боги выпустили звезды в мир. Теперь они могу появиться в любом месте – смотрите внимательнее и не упустите невероятную удачу! Кстати, говорят, будто бы то самое созвездие, состоящее из тридцати звезд, чаще всего видят в видеослотах. Сыграйте и, возможно, вам повезет!