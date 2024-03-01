Сюжет Taco Fury Xxxtreme

В 2734 году планету накрыл глобальный ядерный взрыв, превративший человеческую цивилизацию в руины. Большая часть населения погибла, но самые живучие остались бороться за существование в новом мире. Среди них был и мистер Брикс, который одиноко колесил по разрушенной стране на своем фургоне, пытаясь найти лучшую жизнь. Однажды его машина в очередной раз заглохла, когда стрелка датчика топлива остановилась на нуле.

Выругавшись, Брикс вылез из кабины и направился в ближайшие развалины поискать топливо. В столь трудное время бензин на дороге не валялся: пищу для авто теперь ценили на вес золота, которое после конца света перестало интересовать всех, кроме ворон, круживших над зданием заброшенного завода. Именно туда и направлялся Брикс, собираясь поискать топливо.

Не прошло и часа, как ему удалось раздобыть целую канистру. Довольный обладатель самой ценной в мире валюты направился к выходу, чтобы поскорее покинуть развалины, сесть в машину и уехать, куда глаза глядят. И тут он услышал знакомый рев десятков моторов и почувствовал, как у него внутри все сжалось. Конечно, Брикс узнал звук автомобилей клана Заднего Привода! Говорят, их пленники завидуют мертвым...

Пытаясь избежать печальной участи, отважный искатель топлива спрятался среди кучи железного хлама. Между тем толпа крепких ребят приближалась явно намереваясь обыскать руины – очень им были интересно узнать, кто это тут такой оставил свой фургон! Услышав приближающиеся шаги и почувствовав зловещий запах вазелина, Брикс попытался слиться с ржавыми железными балками, искренне завидуя хамелеонам, несмотря на то, что они все передохли от ядерного взрыва.

Игра в прятки продолжалась недолго: сомнительная компания быстро отыскала добычу, обливающуюся потом, и мысленно перебирающую все возможные варианты побега из-под носа проклятых злодеев. У Брикса отобрали канистру, а потом решили с ним позабавиться – бросить в бочку с токсичными отходами! Когда самый противный предложил искупать несчастного в обедненном уране, Бриксу немного полегчало на душе – он-то уже подумал о самом худшем...

Пойманного охотника схватили за руки и за ноги. Пообещав на прощание перекрасить его фургон в розовый, главный противный скомандовал своим и Брикса запихнули в бочку с булькающей зеленой жижей. Какое-то время тот не шевелился и даже подумал, будто бы все – пришла смерть-матушка и в общем финита, но уже через минуту он почувствовал, как его тело меняется и становится сильнее!

Сделав чудовищное усилие, Брикс разорвал бочку, словно бумажную! Радиоактивные отходы, разлетевшиеся по сторонам, тут же убили половину бандитов. С остальными членами банды он яростно расправился за считанные секунды! Оторвав последнюю голову, Брикс, наконец, перевел дух и посмотрел на свои руки, которые почему-то стали зелеными.

Вернувшись обратно, силач добил оставшихся бандитов и поскорее глянул на себя в первое попавшееся боковое зеркало – на него смотрела зеленая физиономия самого настоящего чудовища! Брикс пришел в ужас, но делать было нечего – надо продолжать жить, раз судьба дала тебе второй шанс...

Собрав все топливо, какое нашел, зеленый монстр решил открыть забегаловку на колесах, в которой можно купить экстремальный бурито или тако ярости всего за десять граммов бензина! Ну и соус чили гарантирован каждому в качестве бесплатного бонуса. Кстати, возможно вас заинтересует гарнир? Глаз в собственном соку, челюсти в фирменном студне, может быть, стопу хотите погрызть? В общем, в лавочке у Брикса много всего интересного. Выберите что-нибудь себе по вкусу!