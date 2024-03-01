Сюжет Thrill to Grill

Окорок лежал в холодильнике и понимал, что так долго продолжаться не может! Судьба подарила ему слишком маленький срок годности – совсем скоро он испортится, поэтому жить нужно прямо сейчас, чтобы потом не пришлось лежать в мусорке, сожалея об ушедших днях и ждать, пока тебя доест бездомная собака.

На нижней полке лежали Ребрышки, которые думали о том же самом. Мясо хотело красивой жизни, черт возьми, а не лежать тут в холоде и темноте! Окорок посмотрел пониже, чтобы убедиться в том, что Ребрышки думают о том же самом. Они встретились взглядами и с первой секунды поняли – им нужно пожариться!

Правда, мясная парочка не знала, как это сделать. Ребрышки что-то слышали о гриле, который стоит во дворе, неподалеку от морского побережья. Окорок знал, что они находятся в какой-то тропической стране – он все видел через прозрачную крышку сумки, в которой его везли домой из магазина. Ему тоже удалось заметить странную «установку» во дворе.

Услышав разговор мясной парочки, с нижней полки отозвались Кукуруза и Баклажан, которые тоже понимали, насколько быстро закончится их век, и мечтали прожить короткую жизнь, как полагается! Они намекнули соседям, мол, одного мяса с солью недостаточно. Конечно, подобное блюдо имеет право на существование, но его точно нельзя назвать ярким! Это так, бюджетный вариант, который сойдет, когда самое главное – не умереть с голоду…

Компания рискнула вылезти из холодильника и очутилась в уютном домике, стоявшем почти у самого берега моря. Продукты запрыгнули на банки, стоящие на полу, с которым смогли залезть на стул, а потом и вовсе перебрались на стол. Чуть выше находились шкафчики, в одном из которых Кукуруза видела поваренную книгу. Встав друг на друга, желающие пожариться кое-как добрались до кулинарной литературы и стянули ее на стол.

Некоторое время компания листала страницы одну за другой, пока не нашла весьма интересный рецепт, в котором как раз требовалась кукуруза и баклажан. Продукты запомнили простую последовательность действий и отправились во двор, прихватив с собой бутылку масла.

Включить гриль оказалось проще простого! Потом Окорок сбегал за ножом – остальные совсем забыли о том, их придется нарезать, согласно рецепту. К сожалению, каждый не мог самостоятельно пользоваться кулинарным орудием…

Сначала мясная братия нашинковала овощи. Потом Окорок и Ребрышки кое-как нарезали друг друга – получилось неплохо, учитывая, в каких непростых условиях продуктам приходилось заниматься кулинарией.

Началась жарка! Мясо зашипело, овощи затрепетали от волнения, понимая, насколько хорошо заканчивается их короткая жизнь! Через некоторое время они все перестали ощущать реальность и вознеслись в продуктовый рай…

А хозяин дома выбежал во двор, удивляясь, почему открыт холодильник, стоящий в кухне, и гадая, каким образом гриль превратился едва ли не в костер! Продукты же не могли выключить его вовремя, да и слезть с него они тоже были не в состоянии.

Хозяин потушил гриль, ругаясь на чем свет стоит. Когда тот немного остыл, он очистил решетку от углей, в которые превратились продукты. Их души парили рядом, ожидая услышать слова благодарности, но вместо них хозяин дома говорил о неизвестном поваре, который посмел дотронуться до гриля, такие вещи, от которых уши в трубочку сворачиваются!