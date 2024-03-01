Wild Shark
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Обзор Wild Shark

Количество линий
Количество линий: 50
RTP
RTP: 96,73%
Max Win
Max Win: X1300
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Wild Shark

Дикая акула по имени Зубастик впала в депрессию! Огромный хищник лежал  на песчаном морском дне и грустил, игнорируя других обитателей  подводного мира, которые проплывали мимо. Впрочем, на самом деле как  раз они и сторонились акулы, а не наоборот.

Никто не хотел общаться с Зубастиком, кроме как по делу. Разумеется,  обладателю пары смертоносных челюстей с тремя рядами острейших зубов  все это очень не нравилось – почему вдруг у акулы не должно быть друзей?!

Он решил выпытать у остальных обитателей подводного мира, в чем причина  тотального игнора, однако узнать это оказалось совсем не просто! Вечно  надутая рыба фугу проплыла мимо с таким видом, будто она вообще плевать  хотела на Зубастика. Хотя у нее всегда такая физиономия! Другое дело  камбала – так ведь и та ускользнула, отшутившись! Рыбы, осьминоги, крабы,  моллюски и другие морские жители увиливали, умалчивали и ускользали от  Зубастика, делая вид, будто все хорошо и никакого игнора нет. Ага, как бы  не так...

Изловив морскую черепаху, Зубастик сжал челюстями ее панцирь и  потребовал, наконец, объяснить ему, что происходит. Та, спрятавшись в свой  домик, трясясь от страха, конечно, рассказала, почему все сторонятся акулы:  обитатели водных глубин попросту боялись огромной и жестокой рыбы!

Ошалев от услышанного, Зубастик отпустил черепаху целой и невредимой.  Вот оно как! А в сущности, чего же он такого жестокого сделал, ну, хоть за  последнее время?

Подумаешь, откусил по ноге двум алкашам, которые решили искупаться в  море! Одному левую, другому правую – специально же, чтобы они вылезли  из воды, и дошли, обнявшись, до того места, где там этим двуногим помощь  оказывают.

Потом даму одну перекусил по полам – не сдержался... со всеми бывает!  Вроде каждая двуногая самка в курсе простой истины: когда наступают «эти  дни», лучше воздержаться от купания в водоеме с акулами или, по-крайней  мере, пользоваться этими гигиеническими штуками!

А еще пару детей. Это, конечно, с голодухи, очень уж кушать хотелось. И  собачку, и кошечку... И старушку, туристку, которая стояла на краю лодки и  селфи делала. Зато какое роскошное фото получилось! Вспышка-то  сработала по таймеру, правда, часть хозяйки смартфона на тот момент уже  была не в кадре, а в пасти нашего друга, но ведь именно в этом и есть  «изюминка» уникального фотоснимка!

Зубастик и дальше вспоминал свои «подвиги», совершенные на ниве  людоедства. По всему выходило, что акула действительно как-то уж очень  кровожадна. Вот так перед страшным морским хищником возникла дилемма:  продолжать жрать всех и вся или смирять инстинкты и жить в социуме.

Одиночество, всеобщий игнор и депрессия стали тремя ступеньками, по  которым зубастик дошел до кабинета психоаналитика. Конечно, не с целью  разобраться в себе, наладить личную жизнь и прочее – нет, все это глупости!  Его интересовали курсы управления гневом. К слову, за последние лет десять  наша акула стала единственным слушателем, записавшимся на  пацифистскую программу добровольно.

Курс оказался очень эффективным! Зубастик перестал увлекаться  откровенным душегубством, придумывая сомнительные оправдания – после  такой метаморфозы у него просто не могли не появиться новые друзья!  Жизнь хищной рыбешки стала гораздо веселее. Возможно, и ваша жизнь  изменится к лучшему, если повезет – попробуйте испытать удачу в компании  самых разных обитателей подводного мира!

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