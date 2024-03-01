Wild Turkey Megaways
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Обзор Wild Turkey Megaways

Количество линий
Количество линий: 117649
RTP
RTP: 96.05%
Max Win
Max Win: X10500
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Wild Turkey Megaways

Из великого «Ничего» возникли боги. Каждый из бессмертных обладал особыми способностями и повелевал определенной сферой жизни в материальном мире. Боги огня, воды, земли, болезней, зла и света насмехались над своим братом Индюшуцли, который повелевал индюками.

В конце концов его прогнали, объявив совершенно бесполезным божеством. Индюшуцли страшно расстроился! Посчитав всех остальных богов предателями, он решил отомстить, используя свою силу.

Настал тот день, когда Индюшуцли создал первого в мире индюка. Творение рук его важно расхаживало туда-сюда, претендуя на право называться самой важной птицей. Впрочем, создатель предпочитал называть индюка спесивым.

Индюшуцли сделал посох и корону вождя, которую торжественно вручил своему «первенцу». Он назвал индюка Индюкуатль и сделал его вождем. Тот с удовольствием принял нелегкое бремя, правда, ему пока некого было вести вперед по жизни, да и некуда. Индюкуатль попросил у господин сделать подданных. Индюшуцли внял его молитвам – так появился Индюцли, который стал шаманом. Потом Индюшуцли создал двух воинов и самку, взявшую на себя нелегкое бремя супруги Индюкуатля. Шаман тоже возжелал прекрасную птичку – так между ними завязалась борьба не на жизнь, а на смерть!

Воины пытались разнять вождя и шамана, но только зря сунули клювы в эту заварушку – оба получили, как следует и больше не лезли в бой великих, которые были готовы сражаться до последней капли крови! Наконец они выдохлись и остановились. Осознав всю бессмысленность заварушки, Индюкуатль и Индюцли решили делить самку поровну через день. Пожав друг другу крылья, они объявили перемирие.

Тем временем бог Индюшуцли по-прежнему вынашивал план мести, рассчитывая покарать собратьев, предавших его самым бессовестным образом. Можно сказать, он хотел испортить им жизнь настолько, насколько мог и от души нагадить на святое!

Индюшуцли явился вождю и шаману, собираясь отправить своих птиц в храмы и святилища других богов. Миссия индюков была предельно простой: проникнуть внутрь и нагадить столько, сколько получится! Разумеется, это касалось всего племени. А сам Индюшуцли обещал послать на небо звезду, которая проведет индюков от одного святилища к другому и так далее, пока все святыни не утонут в... в том самом!

Время шло, индюки выполняли свою миссию, и, когда они закончили, бог наградил верных засранцев, подарив им благословение. С тех пор его дети стали плодиться, размножаться и расходились по всему земному шару. Индюки стали одной из самых многочисленных птиц на планете!

Правда, остальным богам не понравилось то, что дети Индюшуцли гадили в их святилищах. Весь пантеон одновременно проклял индюков, превратив в одну из самых вкусных птиц на свете. Люди стали поедать несчастных десятками, уплетая за семейным столом в праздничный день и просто так! Вкусное и при этом диетическое мясо стало выбором номер один для спортсменов всех мастей!

Кстати, люди, увидев храмы загаженными, навсегда оставляли их и больше никогда не возвращались. В оскверненных святилищах осталось много драгоценностей. Если вас не пугает засохшие следы мести Индюшуцли, то вы можете хорошенько в них поживиться...

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