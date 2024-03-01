Wolf Story
Видеообзор
DEMO

Обзор Wolf Story

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Wolf Story

Волк много лет охотился в пустошах на самых разных зверей. В один прекрасный день на него снизошло понимание очевидного факта: стаей жить гораздо проще, чем одиночкой. Вот только в окрестностях больше не было волков! Тем не менее, он не отказался от желания стать частью большой дружной стаи...

Волк предложил орлу охотиться вместе. Эта идея показалась ему разумной: тот с неба мог бы быстро находить добычу и «сигналить» напарнику, который бы сразу шел добывать мясо. Тем не менее, орлу все это не очень понравилось – он предпочитал мышей, полевок и прочую мелочь, на которую просто падал камнем с неба. В общем, у царя небесной выси не было ни малейшего желания устраивать какие-то сложные операции, да и обзавестись напарником он тоже не стремился.

Орел взмыл в небо, а волк отправился дальше искать того, с кем можно было бы объединиться в стаю. Увидев в дупле сонную физиономию совы, которую разбудил какой-то дятел, решивший позавтракать древесными букашками, серый предложил ей объединиться. Птица, повернула голову на триста шестьдесят градусов, и посмотрела на него, как доктор душевного здоровья на неизлечимого пациента. Сова не нуждалась ни в каких напарниках, стаях и прочих совершенно лишних вещах, которые никак не вписывались в ее жизнь.

Волк понял одну простую вещь – искать кого-то в стаю надо среди подобных себе! Жаль, что эта гениальная мысль не посетила его голову раньше! И вот он встретил пуму. Казалось, хищники во многом похожи, и сам создатель велел им объединиться в стаю. Пума согласилась охотиться вместе с волком, однако она сразу предупредила, что днем предпочитает спать.

Той же ночью стая вышла на охоту. Пума чувствовала себя прекрасно, а ее напарник клевал мордой, и иногда тихонько бил лапой себя по морде, чтобы не уснуть. Конечно, пума это заметила. Ей приходилось постоянно расталкивать волка и отвлекаться – как ни крути, а нормальной охоты не получалось...

Увы, волк так никого и не поймал. Пума тоже осталась полуголодной. Напарницу серого такой результат совершенно не устраивал! Стая, просуществовавшая одну ночь, разбежалась.

Выспавшись, волк отправился дальше искать себе подобных. По пути ему встретился бизон, и тот подумал, мол, чем черт не шутит?! Огромный лохматый зверь согласился объединиться с волком ради общего блага.

Ох и странная же это получилась стая! Бизон все время что-нибудь жевал: траву, листья, коренья и совершенно не интересовался мясом! Для волка оставалось загадкой, каким образом тот умудряется быть очень большим и сильным, несмотря на полное вегетарианство. А бизон не понимал, почему его напарник отказывается от сочной травы и все время хочет перегрызть кому-нибудь глотку...

Через пару дней волк ушел, куда глаза глядят, оставив бизона наедине с зеленым сочным кустом, который тот с упоением объедал, причмокивая от удовольствия. Серый ушел искать своих, понимая, что существовать он сможет только с ними и ни с кем более. В крайнем случае, волк может быть одиночкой. Потом что все остальные тоже строят из себя сильных и независимых личностей, или охотятся ночью, или вообще травоядные оригиналы, которых нормальная добыча просто не интересует. Мы желаем волку найти своих товарищей и обрести полный дзен в непростой жизни, а вам – крупных выигрышей, да побольше и почаще!

Провайдер
Gamzix
Gamzix
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Fruit Candy
Fruit Candy
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sun of Egypt 4
Sun of Egypt 4
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures