Сюжет Blazing Coins 20

Джонсон сидел у камина и перемешивал угли ржавой кочергой. Он смотрел на огонь и улыбался: судьба подкинула ему подарок – шикарный дом за смешные деньги! Джонсон въехал буквально вчера. Ему оставалось только привести дом в порядок и жить припеваючи, наслаждаясь безоблачным существованием.

Конечно, агент по продаже недвижимости вынужден был рассказать кое-что о непростом объекте, который с виду казался очень милым. Первый хозяин повесился на чердаке, второй застрелил семью и покончил с собой, а третья владелица задушила собственных детей. Ну и в довершении всего ее такса загрызла милого белого котеночка, когда тот решил прогуляться по цветущей лужайке. Скажем прямо, репутация у дома была не самая лучшая...

Только Джонсона это не волновало! Подумаешь, «повезло» домику на психопатов. На улице вон, каждый второй – чокнутый, поехавший, сектант, чертов республиканец или вообще из этих самых! Так что, теперь из дома не выходить?

Джонсон уже провел в своем новом жилище ночь. Никаких призраков, стука, голосов и прочей инфернальной ереси, которая по закону жанра просто обязана присутствовать в таких милых домиках! Ночью было тихо, как в гробу.

Хозяин перемешал кочергой угли и расположился в кресле со стаканчиком виски. Потрескивавший камин убаюкивал, алкоголь медленно растекался по всему телу – Джонсона клонило в сон, стоило ему прикрыть глаза на пару мгновений, и его сознание тут же отключилось.

Когда он открыл глаза, то увидел рядом еще одно кресло, в котором сидел мохнатый черт – в одной руке он держал стакан, а другой чесал маленькие кривые рога. Образина смотрела на Джонсона и приветливо улыбалась, а тот пытался встать или по-крайней мере ущипнуть себя, чтобы проснуться, но не мог даже пошевелиться. Между тем черт игриво попросил принести ему жертву, предупредив, что любит кровь или в крайнем случае фрукты. И пообещал вырвать Джонсону то самое место, если он проигнорирует его просьбу или наслать безумие. Затем черт встал с кресла, помахал рукой, мило улыбаясь, и ушел.

Джонсон проснулся в холодном поту. Разумеется, он не собирался приносить кровавые жертвы, какому-то уродцу из сна! Но для очистки совести все же решил выбросить в камин фрукты, лежащие в холодильнике. Только он кинул «жертву» на угли, как из топки вырвался столп пламени!

Фрукты сгорели за считанные секунды. В золе Джонсон заметил что-то блестящее, взяв кочергу он порылся в топке и откопал двадцать золотых монет. А еще ему удалось найти лоскуток человеческой кожи, на котором было написано кровью «Послушному мальчику от сатаны, с любовью».

Джонсон брезгливо выкинул кожу обратно в камин, сморщившись так, как будто судьба заставила его съесть целый лимон. В общем-то черт оказался не таким уж и плохим парнем! Господи, да за чистое золото Джонсон готов кормить рогатого фруктами хоть каждый день! Он только одного понять не мог: ладно такса, с ней все ясно – псина ничего не могла сделать, рехнулась, увидела вьетнамский флешбек и загрызла белую пушистую кису, но люди? Неужели они не могли кинуть в камин пакет фруктов?! Очевидно, они были идиотами. Но Джонсон совсем не такой – он умный парень! А значит теперь у черта каждый раз будет полно свежих фруктов, а новый хозяин этого дома вскоре разбогатеет!