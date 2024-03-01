Сюжет Mr. Vegas

Ларри родился в самой обыкновенной семье. Его родители зарабатывали не так уж много, как хотелось бы, поэтому ни о каком колледже не могло быть и речи. После школы Ларри пришлось искать себе место в жизни, однако парень никакими особыми талантами не блистал, потому как у него их и не было. Разве что считать он умел так, что просто рехнуться можно! Там, где инженерный калькуляторы выдавал ошибку, Ларри называл верный результат. Казалось бы, бог все же дал ему как минимум один талант, однако, что с ним делать – где и как применить на практике? Вот на эти вопросы Ларри не мог бы ответить при всем желании...

Сначала гениальный счетовод работал в супермаркете. Иногда он развлекал коллег своими навыками счета, и те лишь удивлялись, мол, чего ты здесь делаешь приятель?! Но кого интересуют твои таланты, если вместо диплома у тебя только аттестат об окончании школы? Да, собственно, никому они и даром не нужны, если ты не можешь показать документ, подтверждающий их наличие – вот как-то так это и работает! Правильно ли это – вопрос риторический и ответ на него весьма неоднозначный...

Потом Ларри женился на Соне. Конечно, им не хватало зарплаты, которую платили в супермаркете. Глава семьи устроился в строительную контору. Заработки там были куда больше, но и пахать приходилось как на галерах. И денег все равно не хватало для полного счастья. Постоянный дефицит финансов вынудил Ларри искать новые источники дохода, благодаря которым можно было бы не только свести концы с концами, но и радоваться жизни. Однажды он сидел в баре с приятелем, и тот обмолвился о своей привычке играть в казино – парень обожал блэкджек и очень жалел о том, что прогуливал уроки математики! Ему до смерти хотелось научиться высчитывать, какие карты вышли из игры – это умение помогло бы неплохо заработать!

Ларри похвастался своим талантом, продемонстрировав его приятелю, который назвал ему пару сложных задачек. Убедившись в том, что тот не врет, любитель заглянуть в казино позвал непризнанного гения с собой. Вдруг у него действительно получится всех надуть и сделать это абсолютно законно!

Через пару дней они пришли в казино. Друг проводил Ларри за свободный стол для блэкджека, и игра началась! Конечно, гений, у которого в голове работал самый мощный в мире калькулятор, не мог загребать фишки с каждой сдачи, но благодаря своему таланту, он прекрасно знал, когда стоит остановиться или наоборот добрать еще карту-другую.

Ближе к ночи Ларри ушел из казино с полными карманами денег. Эх, если бы он раньше знал, что его способность к счету можно применить таким образом, то никогда бы не работал в супермаркете и уж тем более на стройке, провались она в преисподнюю навсегда или еще дольше!

По пути домой Ларри заглянул в паб и вернулся немного подшофе. Супруга начала орать, как и положено любой нормальной мегере, но ее гнев сошел на нет, когда муж вытащил из карманов целую кучу денег. За один вечер гений арифметики выиграл несколько месячных зарплат! Теперь Ларри больше не хотелось идти на проклятую работу – за свою жизнь он занимался этим более, чем достаточно и ничего путного в итоге так и не вышло. Гораздо выгоднее играть в казино! Нужно только взять себе какой-нибудь псевдоним позвучнее, например, мистер Вегас и вперед! Ни к чему афишировать свое настоящее имя, если ты решил обувать игорные дома...