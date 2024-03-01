Runemakers Doublemax
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Обзор Runemakers Doublemax

Количество линий
Количество линий: -
RTP
RTP: 86% - 96%
Max Win
Max Win: X15000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Runemakers Doublemax

Волшебник Громур мечтал стать великим, но вот беда – пьедесталы во всех направлениях магии давно заняты! К тому же, ни одни силы не устраивали его до конца, потому как в каждой бочке меда была своя ложка дегтя. Например, магия стихий, которая так распространена в странах, находящихся на юге, требовала огромных усилий – волшебникам приходилось часто отдыхать, восстанавливая ментальные ресурсы.

Громур пытался стать призывателем существ, но дальше волков и медведей дело не пошло. Кроме того, даже обычных зверей он контролировал с большим трудом. Однажды четверо огромных волков едва не сожрали учеников Громура, благо тому хватило сил удержать их в самый последний момент!

Некромантия магу совершенно не нравилась по разным причинам: трупы страшно воняют, выглядят отвратно и некоторых нужно кормить! Возвращенцы всех мастей на редкость тупы, да и могло ли быть по-другому, если мозг существа, поднятого из могилы, давно превратился в гнилое месиво или и вовсе полностью высох! Да репутация у некромантов опять-таки не очень...

Магия иллюзий пришлась Громуру по душе, да только относиться к нему все стали как к вору! Они думали, мол, кто его знает, что придет в голову этому пройдохе, когда тот исчезнет, или сольется с окружением, словно хамелеон?! Увы, адепты школы иллюзий прочно зарекомендовали себя как первостатейные обманщики и плуты, с которыми лучше не связываться без особой нужды!

Громур решил просить благословения у Одина, чтобы тот даровал ему возможность открыть новое направление в магии. Конечно, для этого следовало пойти к алтарю отца всех богов, который находился далеко на севере. Маг взял с собой обоих учеников, пожелавших сопровождать наставника в опасном путешествии через заснеженные земли.

В пути им встречались дикие звери, тролли, йети и ледяные змеи – Громур без труда расправлялся со всеми врагами, лишь иногда оставляя самых слабых для своих подмастерьев, чтобы те практиковались в боевой магии. Спустя несколько дней волшебник и его спутники достигла алтаря Одина.

Громур воззвал к величайшему из асов и получил ответ – тот позволил ему создать новое направление в магии, которое будет сильно отличаться от остальных. Один приказал волшебнику лечь спать и пообещал дать во все, что нужно... Громур на стал спорить с великим.

Волшебник вместе учениками разбил лагерь и легли спать. Во сне ему явился Один и чертил на скале волшебные знаки, объясняя значение каждого. Громур легко запоминал его слова, будто бы они западали прямо в мозг и не желали исчезать из памяти, пока он не передаст свои знания другим людям.

Когда маг проснулся, в его сознании сохранились десятки самых разных рун. Это была очень необычная магия! Стоило начертить символ и осторожно подуть на него, как волшебство начинало действовать. Использовать можно было как одну, так и несколько рун. Волшебные символы следовало наносить на каменные таблички, на снаряжение, на тело и в любом другом месте, где требовалось магическое воздействие.

Вот так Громур и его ученики стали первыми магами, которые овладели рунной силой. Они передали знания, полученные от Одина, тысячам других северян, а потом новое направление в магии и вовсе распространилось по всему миру.

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