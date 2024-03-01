Wizard of Woods
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Обзор Wizard of Woods

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 96.02%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Wizard of Woods

Сириан много лет служил лекарем при дворе его величества Родерика, несмотря на эльфийское происхождение. Более того, в нем-то все и дело! Мудрый король Родерик прекрасно знал, что эльфы с магией на «ты» и был тысячу раз прав, когда не стал назначать на должность лекаря человека. Сириан лечил многие недуги буквально парой слов – стоило ему произнести особое заклинание, как болезнь тут же отступала! Король навсегда забыл о мигрени, подагре и прочих недугах, возникающих из-за сидячего образа жизни, которые преследовали всю его династию.

Между тем маленькая дочка Родерика превратилась в юную деву, потом в девицу и в конце концов в красавицу, о которой мечтал любой житель королевства, испытывающий хотя бы маломальское влечение к прекрасному полу. Сириан полюбил принцессу, и та ответила ему взаимностью. Правда, длинноухие наследники не входили в планы Родерика – король собирался отдать дочку замуж за правителя Северных земель, чтобы наконец прекратить распри, которые то и дело случались в приграничье.

Впрочем, влюбленные не интересовались политикой и плевать хотели на благие намерения его величества. Узнав о связи Сириана со своей дочерью, Родерик приказал лекарю убираться прочь в течение дня, если, конечно, он не хочет закончить свою жизнь на виселице!

Повелитель не оставил Сириану выбора. Он решил вернуться в родные леса, находившиеся у западной границы королевства. Это была территория эльфов, которую люди обходили стороной. Согласно древнему договору, который заключил еще прапрапрадед Родерика, людям запрещалось входить в эльфийские леса без особой нужды. Король соблюдал пакт, заключенный его предком, поэтому Сириан мог вернуться в родной дом, не опасаясь мести за связь с принцессой.

Правда, Сириана встретили не очень тепло. Остальные эльфы были крайне негативно настроены к собрату, который променял родные леса на разные преференции, даруемые королем людей. Замок, полученный в дар от Родерика, золото и земли – Сириан лишился всего в одночасье, стоило ему только протянуть руки к королевской дочке...

Сириана приняли с недовольством. Тем не менее, король эльфов выслушал его и разрешил остаться. Бывший лекарь Родерика стал лесным волшебником, которому предстояло изучать магию деревьев и впредь заниматься только ей! Впрочем, эльфийский король сначала приказал Сириану продемонстрировать свои навыки в медицине и вылечить его дочь. Правда, он заранее предупредил, назидательно подняв указательный палец вверх, что ни о каких отношениях между принцессой и бывшим прихвостнем людей не может быть речи!

Осмотрев юную эльфийку, Сириан тотчас понял, что за болезнь с ней приключилась. Оставалось только приготовить зелье и дать принцессе выпить хотя бы пару глотков.

Сириану требовался особый зачарованный кристалл, слезы волшебного оленя и разные травы, которые росли в лесу тут и там. Он отправился на поиски ингредиентов, надеясь вылечить дочь эльфийского короля как можно скорее. Возможно, вы согласитесь помочь ему с поиском компонентов лечебного зелья? В таком случае Сириан отблагодарит вас по-царски! А то попробуй, найди что-нибудь один в этой непролазной чаще...

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