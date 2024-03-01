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ТОП игровых автоматов
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1
Expansion
Expansion
RTP
RTP: 96.08%
Max Win
Max Win: Х2171
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Волатильность
Волатильность: средне-низкая
Рейтинг

0
2
Rags to Witches
Rags to Witches
RTP
RTP: 95.95%
Max Win
Max Win: Х3355
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
Рейтинг

0
3
Book of Montezuma
Book of Montezuma
RTP
RTP: 97.13%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
Рейтинг

0
4
Santa Mummy
Santa Mummy
RTP
RTP: 96.36%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Волатильность
Волатильность: очень высокая
Рейтинг

0
5
Axe of Fortune
Axe of Fortune
RTP
RTP: 95.94%
Max Win
Max Win: X9999
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средне-высокая
Рейтинг

0
6
Golden Lantern
Golden Lantern
RTP
RTP: 96.02%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Волатильность
Волатильность: высокая
Рейтинг

0
7
Rise of Zeus
Rise of Zeus
RTP
RTP: 96.02%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Волатильность
Волатильность: высокая
Рейтинг

0
8
Hot 7 Deluxe
Hot 7 Deluxe
RTP
RTP: 97.1%
Max Win
Max Win: Х1000
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средне-низкая
Рейтинг

0
9
Relic Riches
Relic Riches
RTP
RTP: 97.85%
Max Win
Max Win: Х2000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средняя
Рейтинг

0
10
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
RTP
RTP: 97.15%
Max Win
Max Win: X3000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средняя
Рейтинг

0
11
Hot Fruits 5
Hot Fruits 5
RTP
RTP: 95%
Max Win
Max Win: X150
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средняя
Рейтинг

0
12
Golden Fish
Golden Fish
RTP
RTP: 97.14%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средняя
Рейтинг

0
13
Dragon Pot
Dragon Pot
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X50000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
Рейтинг

0
14
Grab the Gold
Grab the Gold
RTP
RTP: 95.71%
Max Win
Max Win: X500
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
Рейтинг

0
15
Gold Nuggets
Gold Nuggets
RTP
RTP: 95.72%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средняя
Рейтинг

0
16
Dreams of Fortune
Dreams of Fortune
RTP
RTP: 96.02%
Max Win
Max Win: X2500
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
Рейтинг

0
17
The Alchemist’s Gold
The Alchemist’s Gold
RTP
RTP: 96.02%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средняя
Рейтинг

0
18
Mr. Magic
Mr. Magic
RTP
RTP: 97.1%
Max Win
Max Win: Х3700
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средняя
Рейтинг

0
19
Blazing Coins 100
Blazing Coins 100
RTP
RTP: 97.11%
Max Win
Max Win: Х2000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: низкая
Рейтинг

0
20
Hot Fruits Wheel
Hot Fruits Wheel
RTP
RTP: 97.04%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
Рейтинг

0
21
Sidewinder Doublemax
Sidewinder Doublemax
RTP
RTP: 86% - 95.5%
Max Win
Max Win: Х5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Волатильность
Волатильность: высокая
Рейтинг

0
22
Feeding Fury
Feeding Fury
RTP
RTP: 88.1% - 96.03%
Max Win
Max Win: Х5434
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средне-высокая
Рейтинг

0
23
Grizzly Strike Hold and Win
Grizzly Strike Hold and Win
RTP
RTP: 94% - 96%
Max Win
Max Win: Х5100
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
Рейтинг

0
24
1 Million Fortunes Megaways
1 Million Fortunes Megaways
RTP
RTP: 88.9% - 96.2%
Max Win
Max Win: X45000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
Рейтинг

0
25
Megablox 777
Megablox 777
RTP
RTP: 95%
Max Win
Max Win: X220
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средняя
Рейтинг

0
26
Smoking Hot Fruits
Smoking Hot Fruits
RTP
RTP: 96.05%
Max Win
Max Win: X3000
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средне-низкая
Рейтинг

0
27
Stampeding Strike
Stampeding Strike
RTP
RTP: 88% - 96.12%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средне-высокая
Рейтинг

0
28
Trawler Fishin
Trawler Fishin
RTP
RTP: 88.06% - 96.16%
Max Win
Max Win: X2500
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: средне-высокая
Рейтинг

0
29
Hot Joker Fruits: Scatter Pays
Hot Joker Fruits: Scatter Pays
RTP
RTP: 95.38%
Max Win
Max Win: X15000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Волатильность
Волатильность: высокая
Рейтинг

0
30
Cyborg City
Cyborg City
RTP
RTP: 96.21%
Max Win
Max Win: X1003
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Волатильность
Волатильность: высокая
Рейтинг

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О разделе: ТОП игровых автоматов

Доброго! Игроки часто задаются вопросом, какие игровые автоматы лучшие и как выбрать слот для игры. На нашем форуме реализован рейтинг слотов, которые можно поиграть в онлайн казино.

ТОП лучших игровых автоматов формируется автоматически, рейтинг составляется по оценкам, которые слотам ставят обычные игроки. Так что в этой рубрике Вы увидите автоматы, которые больше всего нравятся гемблерам.

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