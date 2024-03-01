ТОП игровых автоматов
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RTP: 95.94%
Max Win: X9999
Бонус: есть
Покупка бонуса: нет
Волатильность: средне-высокая
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RTP: 97.15%
Max Win: X3000
Бонус: есть
Покупка бонуса: нет
Волатильность: средняя
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RTP: 96.02%
Max Win: X2000
Бонус: есть
Покупка бонуса: нет
Волатильность: средняя
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RTP: 86% - 95.5%
Max Win: Х5000
Бонус: есть
Покупка бонуса: да
Волатильность: высокая
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RTP: 88.1% - 96.03%
Max Win: Х5434
Бонус: есть
Покупка бонуса: нет
Волатильность: средне-высокая
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RTP: 94% - 96%
Max Win: Х5100
Бонус: есть
Покупка бонуса: нет
Волатильность: высокая
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RTP: 88.9% - 96.2%
Max Win: X45000
Бонус: есть
Покупка бонуса: нет
Волатильность: высокая
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RTP: 96.05%
Max Win: X3000
Бонус: нет
Покупка бонуса: нет
Волатильность: средне-низкая
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RTP: 88% - 96.12%
Max Win: X10000
Бонус: есть
Покупка бонуса: нет
Волатильность: средне-высокая
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RTP: 88.06% - 96.16%
Max Win: X2500
Бонус: есть
Покупка бонуса: нет
Волатильность: средне-высокая
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RTP: 95.38%
Max Win: X15000
Бонус: есть
Покупка бонуса: да
Волатильность: высокая
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Знал ты о таком стримере Poslednyi Ludik ? А он есть )
Автор Posledniy LUDIK
Знаете ли вы такого стримера Alekseevich_Casino?
Автор Alekseevich_Casino
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